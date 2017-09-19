Министр окружающей среды Канады призвала страны соблюдать Парижские соглашения

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Министр окружающей среды Канады Кэтрин Маккена призвала страны, подписавшие Парижское соглашение по климату, активнее действовать ради достижения результата. Она обратилась к министрам более чем 30 государств во время недавней встречи в Монреале. Об этом сообщает AFP.
"У нас нет выбора. Будущее наших детей зависит от наших действий", - сказала Маккена.
Канадский министр также напомнила о 30-летии Монреальского протокола, подписанного 16 сентября 1987 года. Этот международный документ запрещает производство и продажу веществ, которые разрушают озоновый слой Земли.
"Монреальский протокол - это история успеха правительств, экспертов, научно-производственных объединений и простых людей, действовавших сообща в борьбе с самыми серьезными экологическими угрозами в новейшей истории, - сказала Маккена. - У нас есть возможность добиться с помощью Парижских соглашений больших успехов в деле борьбы против изменения климата".
Ранее, 15 октября 2016 года, в городе Кигали (Руанда) была принята поправка к Монреальскому протоколу: страны-участники договорились о поэтапном сокращении использования гидрофторуглеродов, широко применяемых в холодильниках и кондиционерах.
"За счет сокращения доли гидрофторуглеродов Земля может избежать потепления на лишние полградуса к концу века, а мы в это время продолжим защищать озоновый слой", - добавила министр.
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой был признан эффективным в борьбе против изменений климата. Международная группа специалистов исследовала показатели в атмосфере хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов - веществ, производство и использование которых, должно было быть поэтапно снижено и запрещено согласно документу. Эксперты подтвердили, что часть вредных соединений больше не производится.
Прошедшая встреча министров в Монреале была первой после решения США выйти из климатических соглашений, озвученного в июне 2017 года. В ходе встречи администрация США заявила, что страна все-таки не будет выходить из Парижского соглашения, но намерена пересмотреть некоторые условия.
Советник Белого дома Эверетт Эйссенстат рассказал, что администрация планирует скорректировать закрепленные в Парижских соглашениях цели по количеству выбросов в атмосферу. Конкретных планов и цифр он, однако, не озвучил.
Подписание Парижских соглашений состоялось 12 декабря 2015 года. 195 стран мира подписались под документом и взяли на себя обязательство не допустить нагревание планеты к 2100 году более чем на два градуса. Спустя полтора года новоизбранный на тот момент президент Дональд Трамп объявил, что пересмотрел решение прежнего кабинета Белого дома и намерен вывести США из соглашений. Решение свое он мотивировал экономической выгодой для страны.
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