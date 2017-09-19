Потребители вспенивающегося полистирола вызвали в суд администрацию Нью-Йорка

Группа рестораторов, переработчиков и производителей подала иск на администрацию города Нью-Йорка в Верховный суд штата. Город планирует с ноября запретить упаковку из вспенивающегося полистирола (ПСВ, EPS), утверждая, что переработка данного вида пластика экономически и экологически не выгодна. Об этом сообщает ресурс Plastic news.

Вспенивающийся полистирол - одна из разновидностей пластика. Материал - легкий и прочный, принимает любую форму, устойчив к воздействию многих веществ, грибкам и бактериям, благодаря чему широко используется в строительстве, при изготовлении мебели и упаковки.

Бизнес-коалиция настаивает на том, что город пренебрегает решением суда штата Нью-Йорк, который в 2015 году отменил запрет на вспенивающегося полистирол, установив, что материал можно эффективно перерабатывать.

Переработка вместо запрета

"Администрации мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио следует соблюдать директиву суда, отказаться от ошибочного решения запретить материал и принять комплексную программу переработки, которую предлагает и финансово поддерживает индустрия, - заявил главный адвокат бизнес-группы Рэнди Мастро. - Комплексная программа переработки всего полистирола - более экологически и экономически верное решение нежели запрет отдельного вида. Она сэкономит городу миллионы долларов и защитит малый ресторанный бизнес, который зависит от материала".

Программа, предложенная производителем стаканчиков и контейнеров из вспенивающегося полистирола Dart Container, могла бы сэкономить миллионы долларов, которые тратятся на захоронение отходов, и принести дополнительные доходы. Как подсчитали истцы, закупка альтернативных пене материалов обойдется городу в $11,2 млн в год.

Позиция администрации

Власти города утверждают, что продукцию из вспенивающегося полистирола, использованную в пищевой промышленности, невозможно перерабатывать, так как предметы покрыты остатками еды и распадаются на мелкие частицы. На такое вторсырье, по заверениям властей, сложно найти покупателя. "Таким опытом поделились крупные муниципалитеты, с которыми связывался департамент. Нет оснований полагать, что для Нью-Йорка все обернется иначе", - отметили власти.

Официальный представитель юридического отдела города заявил, что город будет защищать запрет с помощью "тщательного, исчерпывающего и юридически обоснованного" доклада департамента санитарии в Нью-Йорке (New York City Department of Sanitation, DSNY) от 12 мая, где говорится, что пищевую тару из вспенивающегося полистирола "невозможно переработать достаточно выгодно и экологически эффективно для Нью-Йорка".

Как считают предприятия, город представляет неполную информацию и делает ложные выводы о переработке материала. "Нью-Йорк игнорирует факты, которые доказывают, что пена перерабатывается. Это отрицание обернется городу значительными экономическими потерями", - заявил президент компании по переработке пластика в Индианаполисе (Plastics Recycling Inc. of Indianapolis) Алан Шоу.

По данным издания The Balance, 56 млн фунтов (25,4 млн кг) вспенивающегося полистирола переработали в США в 2006 году. В 2013 году объемы достигли 125 млн фунтов (56,7 млн кг, 34% всего использованного материала и 47% от всего использованного в США полистирола). Материал считается одним из самых перерабатываемых видов пластика.

Пластик разлагается до 500 лет. Согласно EPA, в 2014 году в США переработали 9,5% пластмасс, 15% - сожгли с целью получения энергии, 75,5% - отправили на свалки. Ежегодно американцы используют 102,1 млрд пластиковых пакетов.

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