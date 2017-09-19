Российские специалисты назвали профессии будущего

Перспективы рынка труда в эпоху индустриализации и роботизации обсудили на осенней сессии цикла "Образ будущего", организованной Комитетом гражданских инициатив, Общероссийским гражданским форумом и компанией "Яндекс", в Москве. Как считают специалисты, с рынка труда исчезнут бухгалтеры, чиновники, охранники и ряд других специальностей.



"У нас 40 с лишнем лет осознанной политики формирования в стране искусственной занятости. Из 145 млн жителей вклад в ВВП, по официальным данным, вносят меньше 70 млн человек, а если посчитать по нормальным методикам - 20 млн человек. А если подсчитать хорошо, то 10 млн человек. Все остальное - искусственная занятость - охранники, бухгалтеры, чиновники, - сказал директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив, член Экспертного совета при правительстве РФ, соруководитель группы "Кадры и образование" программы "Цифровая экономика" Дмитрий Песков. - Бухгалтер - ненужная специальность. Это просто налог на бизнес, который собирает государство за счет искусственных обременений".



Как прогнозирует директор отделения Сomputer Science Школы анализа данных, HR-директор "Яндекса" Елена Бунина, в ближайшие 5-7 лет наиболее востребованными специальностями будут программисты, дизайнеры, а также менеджеры.

"Ближайшие 5-7 лет - явно про технологическую революцию, поэтому нужны будут десятки тысяч программистов, которые будут программировать роботов. Но помимо того, что сервис нужно запрограммировать, его нужно придумать, организовать планирование продукта, важно создать дизайн. Когда у нас есть выбор между "Яндекс-такси", Gett и Uber, мы уже выбираем, исходя не только из цены, но смотрим, нравится ли нам машина. Возьмем поисковые сервисы Google и Яндекс. Если по-честному, то разницы в качестве нет. Люди используют тот сервис, который нравится им по виду", - считает Бунина.



По словам Пескова, основная задача государства в сфере трудоустройства в 2020-х годах - переквалифицировать ненужных специалистов и занять в полезных сферах. "В России 5 млн бухгалтеров - что с ними можно сделать? Мы хотим жить в красивых городах. Можно провести бухгалтерам краткий курс по урбанизму, ввести профессию бьюти-уют-менеджера подъезда, создать программы, прописать. 5 млн человек будут благоустраивать наши подъезды. Мы будем гордиться, приносить цветы. Самыми востребованными специальностями для человека окажутся те, что поддерживают гармонию, социальные отношения", - объяснил эксперт.



Согласно атласу новых специальностей, составленному Московской школой управления СКОЛКОВО и АСИ, помимо профессий бухгалтера и охранника до 2030 года в России исчезнут 57 специальностей, в том числе: копирайтер, корректор, бильд-редактор, библиотекарь, документовед, турагент, нотариус, экскурсовод, журналист, переводчик, билетер, оператор call-центра, курьер, смотритель зала в музее, машинист товарного состава, швея, носильщик, официант, тренер.

Прогнозы занятости

Взамен появятся 186 новых специальностей в 25 сферах, в том числе медицинской, туристической, авиационной, строительной и культурной. Среди профессий будущего: сетевой врач, разработчик киберпротезов и имплантов, тканевый инженер, проектировщик "умного" дома, экоаналитик и проектировщик 3D-печати в строительстве, специалист по преодолению системных экологических катастроф, проектировщик интерфейсов беспилотной авиации, технолог рециклинга летательных аппаратов, игромастер, science-художник, медиаполицейский, личный тьютор по эстетическому развитию, инфостилист, дизайнер эмоций.

Согласно анализу компаний Microsoft и The Future Laboratory, 65% нынешних школьников и студентов займут должности, которые еще не существуют. По прогнозу специалистов, к 2025 году наиболее востребованными станут дизайнер виртуальной среды обитания, адвокат по робоэтике, биохакер на фрилансе. Как отметил редактор The Future Laboratory Стив Туз, специалистам будущего будет важно владеть несколькими навыками.

"Дизайнеру виртуальной среды обитания, например, необходимо знать основы редактуры. Я полагаю, что подобному специалисту также потребуются квалификации архитектора и психолога. Это позволит отвечать на такие вопросы как: почему людям нравится сидеть под деревьями? А как перенести это в виртуальную реальность?", - рассуждает эксперт в интервью The Independent.



В 2015 году российские специалисты запустили проект "Профилум". Сервис позволяет подобрать человеку специальность будущего, исходя из его внутренней мотивации, талантов и особенностей. Проект предназначен как для детей, которые определяются с вузом, так и людей, которые хотели бы перепрофилироваться.

Материал предоставлен проектом "+1".