В Индии плохо защищают перелетных птиц

Осенью миллионы перелетных птиц направляются в Индию и соседние с ней страны, покинув привычные зоны обитания из-за наступления холодов. Они преодолевают тысячи километров и пересекают многочисленные границы между странами. Однако, по словам орнитологов, многие из этих птиц никогда не возвращаются к местам размножения. Виды, обитающие главным образом на незащищенных водно-болотных угодьях, подвергаются истреблению или становятся объектами незаконной торговли. О проблеме рассказывает издание Business Standard.

В ходе полевых исследований на 27 болотах в районе Канчипурам (индийский штат Тамил Наду) ученые установили, что в год по меньшей мере 1700 водоплавающих птиц, в основном крупных и средних, становятся добычей охотников на каждом водно-болотном угодье. Разгар охоты приходится на пик зимних миграций - с декабря по апрель.

"Это значит, что каждый год убивают около ста тысяч птиц. Такого объема охоты раньше не наблюдалось, и он не является экологически безопасным", - комментирует Рамеш Рамачандран, научный сотрудник программы по проблемам журавлей и водно-болотных угодий, которую проводит Фонд охраны природы Мисуру.

Согласно исследованию, всего в Тамил Наду 53 вида водоплавающих перелетных птиц, добычей браконьеров становятся птицы 47 видов. Из 272 охотников, опрошенных Рамачандраном в ходе его работы, 70% cообщили о том, что численность птиц в последние годы значительно сократились. Соавтор исследования Гопи Сундар отмечает, что незаконная охота затрагивает все виды птиц на водно-болотных угодьях.

"Нужно пересмотреть нашу текущую политику и действия по сохранению водоплавающих птиц. Большинство водоплавающих птиц и некоторые виды млекопитающих, как леопарды и гиены, выходят за пределы водных заповедников и лесных заповедников, где находятся водоемы", - говорит ученый.

Кроме того, большинство болотных территорий Индии не охраняются законом, и на них не распространяются строгие защитные правила, которые действуют внутри заповедников, а пути миграции перелетных птиц внутри страны никак не отслеживаются. Между тем, в некоторых штатах, как, например, Уттар-Прадеш, охота ведется на всех болотах.

"Нам нужно придумать более всеобъемлющий подход к защите водоплавающих птиц. В разработке планов должны участвовать заинтересованные стороны, такие как нагар панчаяты (органы местного самоуправления), фермеры и другие группы, на чьих территориях встречаются водоплавающие птицы, - считает Гопи Сундар. - От точечного подхода к защите птиц следует перейти к ландшафтному - в масштабе, который соответствует экологии обитания и перемещения птиц".

Индия, подписавшая Рамсарскую конвенцию (межправительственный договор о сохранении водно-болотных угодий и их ресурсов) и Международное соглашение о сохранении перелетных хищных птиц, обязана обеспечивать защиту перелетных водоплавающих птиц. Большинство птиц, мигрирующих в Индию, летят через Среднюю Азию, некоторые из них размножаются в России.

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