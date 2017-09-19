Ученые обнаружили способность гриба разлагать пластик

Группа ученых из Китая и Кении обнаружила, что плесневый гриб Aspergillus tubingensis способен разлагать пластмассу. О результатах исследования, которое возглавил доктор наук из Международного исследовательского центра по агролесоводству (ICRAF) Зехрун Хан, пишет издание Inhabitat.

Хан подчеркнул, что ни один из существующих методов переработки пластмассы не являлся оптимальным. "Мы хотели найти решение в природе. Но отыскать микроорганизмы, способные разлагать пластик, было не так просто", - сказал ученый.

Исследователи взяли образцы со свалки в Исламабаде (Пакистан), чтобы понять, питается ли кто-то из живых существ пластиком так же, как другие организмы питаются веществами растительного и животного происхождения. Лабораторные испытания показали, что гриб Aspergillus tubingensis способен расти на пластиковых поверхностях, при этом он выделяет разрушительные для химических связей в полимерах ферменты. Для этого он использует свой мицелий - вегетативное тело, состоящее из тонких разветвленных нитевидных образований (предназначено для бесполого размножения, питания и роста организма).

Оказалось, что гриб за несколько недель может разрушить пластмассу, которая в обычных условиях разлагалась бы много лет. Температура и кислотно-щелочной баланс могут влиять на скорость разложения пластика под действием гриба. Но ученые убеждены: если найти оптимальные условия развития Aspergillus tubingensis, получится применить гриб на заводах по переработке отходов.

Природа против пластика

Гриб Aspergillus tubingensis не единственное природное "решение" в области переработки пластика. Недавно биологи из Великобритании и Испании обнаружили, что личинка большой восковой моли может разлагать полиэтилен. Она не просто проделывает в пакетах дырки, а, как и грибной фермент, разрушает молекулярные структуры полимеров.

Японские химики в 2016 году открыли новый вид бактерий Ideonella sakaiensis, которые могут разлагать полиэтилентерефталат - самое распространенное химическое волокно, которое используется для производства одежды, техники, бутылок, автомобильных шин и многого другого.

Еще раньше группа ученых из Китая и Америки выяснила, что обычный мучной червь, которого подают в ресторанах Китая, может также переваривать полимеры. Дальнейшие исследования показали, что это умеют и личинки индийских амбарных огневок.

Исследования по всем найденным способам разложения пластика продолжаются - во всех случаях ищутся оптимальные условия и возможности масштабного применения обнаруженных свойств живых существ.

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