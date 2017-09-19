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Трудовые мигранты "китайской Кремниевой долины" лишились жилья

Социальная ответственность
19 сентября, 17:46 UTC+3

Политика властей Пекина по сдерживанию роста населения привела к сносу незаконных поселений мигрантов в деловом районе столицы

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Вид на район Хайдянь в Пекине

Вид на район Хайдянь в Пекине

© Wikimedia/ahenobarbus

Мигранты технологического центра Чжунгуаньцунь в районе Хайдянь на северо-западе Пекина (в западных СМИ этот район принято называть "китайской Кремниевой долиной") вынуждены искать новое жилье. С апреля в городе действует бригада полицейских, которая разгоняет уличные поселения мигрантов. Прежде тысячи человек, не имеющие местной прописки, проживали прямо на улицах Чжунгуаньцунь из-за невозможности позволить себе аренду жилья. "Чистки" районов - часть изменений закона о зонировании Пекина, вступивших в силу в апреле 2017 года. Цель инициативы властей города - ограничить население Пекина до 23 млн человек к 2020 году. Об этом сообщило AFP. 

В новом законе об аренде жилья в Пекине описана площадь минимального жилого пространства на человека, если в квартире или доме проживает более одного жильца. Как пишет AFP, инициатива принята с целью также избавиться от так называемых "резиновых" квартир мигрантов, где проживает одновременно 10-20 человек. 

Нелегальные трудовые мигранты из сел Китая стали образовывать поселения на улицах района Хайдянь с начала 1980-х. Тогда в Чжунгуаньцуне началась масштабная стройка. Позже район получил звание "Кремниевой долины" китайской столицы. В настоящее время в районе Чжунгуаньцунь расположены офисы крупных компаний, таких как Lenovo, Baidu, Tencent и Sohu. Поселения трудовых мигрантов разрослись и превратились в мини-город: местные жители устанавливают прямо на тротуарах летние души и кухонные плиты, играют в карты и развешивают сушиться одежду. 

По данным AFP, за последние несколько месяцев пекинские полицейские разогнали тысячи нелегальных магазинов и мигрантских поселений. 

Уличные жители Чжунгуаньцунь зарабатывают в среднем 5000 юаней ($767) в месяц. При этом аренда однокомнатной квартиры в этом районе стоит от 5000 юаней в месяц. В то же время зарплата работников китайской телекоммуникационной компании Tencent, офис которой расположен в Чжунгуаньцунь, составляет в месяц в среднем 63 тыс. юаней ($9669). 

Однако не имеющие местной прописки (хукоу) мигранты устроится на такие вакансии не могут. Они также лишены других преимуществ по сравнению с легально проживающим населением. 

"Мы выполняем работу, которую не хотят делать многие местные жители в сфере обслуживания и берем на себя тяжелый физический труд", - рассказала жительница поселения в районе Чжунгуаньцунь Пэн Шуйсянь (Peng Shuixian), 30-летняя мать двоих детей. Она работает уборщицей. Шуйсянь не планирует надолго оставаться в Пекине, так как ее дети вряд ли смогут попасть в школу из-за нехватки мест и отсутствия у них хукоу. 

Проблема недоступности жилья - одна из наиболее острых в китайских мегаполисах. На данный момент в Пекине, Женьшене, Гуанчжоу и ряде других крупных городов работают квартиры с капсулами для сна, оборудованные внутри розетками и кондиционерами. 

Для трудовых мигрантов это одна из возможностей получить чистую постель, доступ к электричеству и небольшому личному пространству (капсулы закрываются изнутри). Изначально такие капсульные жилища начинали работать как экзотические гостиницы для иностранцев. Однако пока неизвестно, каким образом апрельские изменения в законе об аренде жилья коснутся такого рода квартир.

Материал предоставлен проектом "+1".

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