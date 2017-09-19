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Американские ученые нашли способ сократить число прививок

Социальная ответственность
19 сентября, 19:39 UTC+3

Технология может позволить вакцинировать ребенка одной инъекцией

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Материал из 1 страницы
© whitesession

Ученые из Массачусетского технологического института сумели заменить несколько различных прививок одной благодаря микроскопическим биоразлагаемым капсулам, внутри которых содержатся вакцины, поступающие в кровь в заданное время. О подробностях изобретения рассказала газета The Independent. Работа опубликована в журнале Science.

Полимерные капсулы создаются в микроскопических кремниевых формах и заполняются лекарственным препаратом. Каждую капсулу запечатывают специальной "крышкой" с помощью нагрева. Химический состав микрокапсул определяется желаемым сроком их распада.

Во время эксперимента на мышах три различные вакцины высвобождались из микрокапсул через 9, 20 и 41 день после введения. Когда мышам таким образом вводили белок, стимулирующий иммунную реакцию, та оказалась такой же сильной, как после двух обычных инъекций с удвоенной дозой активного вещества.

Cледующей задачей, которая стоит перед учеными, станет адаптация самих вакцин к хранению при температуре 37 градусов, так как сейчас их стабильность обеспечивается хранением в холодильнике.

В США детей прививают от дифтерии, гемофильной палочки, столбняка, полиомиелита, коклюша и гепатита В в возрасте 8, 12 и 16 недель. На восьмой, 16-ой неделях и в один год детям вводят препараты против пневмококка и нескольких видов менингита. Кроме того, в годовалом возрасте следует повторная прививка от гемофильной палочки, вакцинация от менингита, а также от кори, свинки и краснухи (повторяются в три года).

По словам экспертов, замена нескольких прививок одной станет дополнительным аргументом в пользу вакцинации, особенно в развивающихся странах, где детей реже водят к врачу. Кроме того, эта технология подойдет тем, кто должен получать инъекции регулярно - например, диабетикам или людям, страдающим сильными аллергиями.

По данным ВОЗ, прививки позволяют ежегодно предотвращать свыше 2 млн смертей от различных инфекций; однако при улучшении глобального охвата вакцинация могла бы спасать еще 1,5 млн жизней. Почти каждый пятый ребенок в мире все еще не получает прививки против предотвратимых болезней, таких как дифтерит, коклюш и столбняк.

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