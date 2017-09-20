Эксперты: дети с диабетом нуждаются в психологической помощи

В Москве состоялся круглый стол по вопросам развития психологической помощи детям, больным диабетом первого типа. Специалисты обсудили вопросы психологической адаптации заболевших детей и их семей, в том числе методики общения внутри семьи и способы предупреждения психических и психологических проблем у детей с этим заболеванием. Организаторами мероприятия выступили Городской психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы и Фонд поддержки и развития филантропии "КАФ".

По словам заместителя директора московского психолого-педагогического центра Нины Середенко, дети, страдающие сахарным диабетом, имеют больше психологических расстройств, чем их сверстники. У них чаще наблюдаются эмоционально-личностные расстройства, расстройства пищевого поведения, депрессия и тревожность. Страдают и родители таких детей - у некоторых из них даже наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство.

Согласно результатам оценки качества медицинской помощи детям с эндокринными заболеваниями, проведенной Фондом "КАФ" в рамках программы "Альфа-Эндо", семьям, в которых ребенку был поставлен диагноз "диабет", необходима помощь психолога, однако такой вид поддержки недоступен в стационарах. О необходимости консультации психолога сразу после постановки диагноза сообщили все родители, еще 34% семей нуждаются в периодической психологической поддержке.

Как объяснила руководитель программы помощи детям с эндокринологическими заболеваниями "Альфа-Эндо" Анна Карпушкина, помощь психолога нужна не только для преодоления стресса после постановки диагноза, но и для мотивации выполнять медицинские рекомендации: при сахарном диабете дети вынуждены несколько раз в день измерять уровень глюкозы в крови, делать инсулиновые инъекции и подсчитывать количество съеденного хлеба. Эксперт также отметила, что помощь необходима врачам в медицинских учреждениях, для того чтобы они лучше понимали психологические аспекты ведения больных с диабетом.

"В рамках программы "Альфа-Эндо" были подготовлены психологи из более чем 20 регионов России, создан семинар, включающий вопросы, необходимые для работы с детьми с сахарным диабетом", - рассказала Карпушкина.

С марта в Москве действуют пункты помощи детям с сахарным диабетом, организованные на базе Городского психолого-педагогического центра. За первые три месяца работы проекта была оказана помощь 57 детям и их родителям. Основными причинами обращения семей в центр были проблемы в общении детей со сверстниками, нарушения пищевого поведения, взаимоотношения детей и родителей, в частности трудности с передачей ответственности от родителей к детям, больным диабетом.

"Анализ проведенной работы показал, что психологическое состояние подавляющего большинства обратившихся улучшилось. Учитывая результаты исследования ISPAD (Международное общество по изучению диабета у детей и подростков), которые говорят о том, что улучшение отношений в семье и общей психологической ситуации приводит и к улучшению гликемического контроля, мы предполагаем, что такого результата добились и наши пациенты", - поделилась итогом работы Середенко.

Сахарный диабет

Сахарный диабет первого типа - это аутоиммунное хроническое заболевание, при котором в организме человека вырабатывается недостаточное количество гормона инсулина. Инсулин необходим для усвоения глюкозы, поэтому его дефицит приводит к повышению сахара в крови, что может привести к серьезным осложнениям и летальному исходу. Для поддержания жизни таким больным необходимы ежедневные инъекции инсулина. Согласно информации, представленной на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), причины возникновения диабета первого типа неизвестны, так же как и меры профилактики этого заболевания. Симптомы диабета первого типа включают в себя сильную жажду, частое мочеиспускание, постоянный голод, потерю веса, изменения зрения и слабость.

Всего, по данным ВОЗ, в 2014 году количество людей, больных диабетом первого и второго типов, составило 422 млн, что на 314 млн больше, чем в 1980 году. В России, согласно данным государственного регистра больных сахарным диабетом, на 1 января 2014 года число больных сахарным диабетом первого типа составило более 339 тыс. человек, из них более 30 тыс. - дети и подростки.

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