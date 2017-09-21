Европарламент ужесточит квоты на выбросы парниковых газов для авиации

Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии ввести с 2021 года уменьшающиеся предельные показатели авиационных выбросов, а также предложил увеличить оплачиваемый размер установленных квот на выбросы (разрешение на выбросы CO 2 для каждого перевозчика) с 15% до 50%. Полученные средства будут направляться на финансирование проектов, связанных с климатом. Об этом сообщается в пресс-релизе природоохранной организации, контролирующей углеродные рынки, Carbon Market Watch.

Неофициальные переговоры начнутся 25 сентября между государствами-членами ЕС и парламентом. Утвердить законопроект они должны к апрелю 2018 года, когда авиакомпании оплатят свои выбросы за 2017 год.

Законодатели также продлили срок исключения международных рейсов из Европейской системы торговли квотами на выбросы (EU ETS) до 2021 года, когда в силу должно вступить глобальное соглашение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по ограничению выбросов.

"До сих пор авиация занимала особое положение, и загрязнение от нее растет с угрожающей скоростью. Сегодня законодатели ЕС сделали очень востребованный шаг, который приравнивает авиацию к другим видам транспорта, и дали понять, что неэффективный международный договор не заменит европейской климатической активности", - заявила сотрудник по вопросам политики авиации Carbon Market Watch Келси Перлман. (Под "неэффективным международным договором" Перлман, предположительно, имеет в виду программу "Глобальные рыночные меры в гражданской авиации" (GMBM), разработанную Международной организацией гражданской авиации (ИКAO, ICAO) - прим. "+1").

Однако, согласно позиции Европарламента, предлагаемых мер недостаточно, чтобы сдержать авиационные выбросы, которые могут вырасти на 300% в течение следующих 30 лет.

"Чтобы привести авиацию в соответствие с климатическими целями Парижского соглашения, нам нужны высокая цена на углерод, чтобы стимулировать эффективность, и переход на более экологичный транспорт. Это означает полный переход на торговлю квотами и прекращение субсидий, налоговых льгот и прочей щедрой государственной помощи", - сказала Перлман.

EU ETS

Система торговли квотами на выбросы парниковых газов в ЕС появилась в 2005 году, ее действие изначально распространялось на наземные сооружения: электростанции, заводы, промышленные предприятия. Через несколько лет в EU ETS включили и авиационную отрасль: на данный момент она действует для авиакомпаний, совершающих рейсы внутри Евросоюза.

Инициатива ICAO

Система EU ETS не устраивает авиаперевозчиков. Например, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) считает, что общей целью должно быть именно сокращение количества авиационных выбросов, а не покупка разрешений на них.

Программа GMBM, разработанная ICAO, предлагает регулировать объем выбросов CO 2 отраслью при помощи компенсаций: с 2021 года авиакомпания должна платить денежные компенсации в случае, если будет превышен уровень выбросов 2020 года. Первые три года участие в соглашении будет добровольным для всех стран, затем станет обязательным для стран с крупным авиапарком. Исключение сделано для небольших островных государств, стран, почти не использующих авиацию, и малых стран без выхода к морю. Технические детали и регламент реализации данного проекта все еще находятся в разработке. Экспериментальный этап соглашения поддержали 65 государств, Россия к нему не присоединилась.

Материал предоставлен проектом "+1".