Лиза Крайер: для меня музыка - это не звук, а физические ощущения

То, что слабослышащие и глухие люди плохо воспринимают или совсем не воспринимают звук, не значит, что они не проявляют интереса к музыке - об этом свидетельствуют набирающие популярность мюзиклы и рэп-баттлы на языке жестов. Однако люди все еще ограничены в возможностях посещать массовые музыкальные мероприятия, пишет BuzzFeed.

По данным американского Национального института глухоты и других нарушений коммуникации, примерно 90% глухих детей имеют слышащих родителей, но лишь немногие изучают амслен (ASL, американский жестовый язык - основной язык в сообществах глухих англоговорящих), и зачастую не задумываются о том, что отсутствие возможности посетить музыкальное мероприятие в дальнейшем изолирует их от общества.

Для миллениалов концерты и музыкальные фестивали - популярный способ социализации и проведения досуга. Это возможность увидеть на сцене музыкальные группы и поделиться впечатлениями с сообществом единомышленников - сообществом, из которого молодежь с нарушениями слуха не хочет быть исключенной.

"Для меня музыка - это не звук, это физические ощущения, - говорит полностью глухая собеседница BuzzFeed Лиза Крайер. - Я слышу через свои глаза и тело". На американском фестивале Lollapalooza она становится у самых колонок и опирается на металлическое ограждение сцены; для слышащего человека громкость невыносима, но Лиза ее не воспринимает, ощущая лишь вибрацию от басов.

Возможность почувствовать музыку глухому меломану дает обычная пустая бутылка из-под воды или любой контейнер, который также передает вибрацию. В свою очередь слабослышащие посетители концертов стремятся попасть в передние ряды, чтобы встать или сесть рядом с динамиками: только так они могут слышать вокал.

Как отмечает BuzzFeed, исторически сообщество глухих и слабослышащих музыкальных фанатов, члены которого захотели получить независимость "в слухоцентричном музыкальном мире", пробовали различными способами получить к нему доступ. Они стали проводить собственные специализированные фестивали - BrickFest, Louisville’s DeaFestival Kentucky и San Antonio's Good Vibrations. На танцевальных вечеринках, где звучит музыка с сильными басами, ди-джеи, знакомые с особенностями слабослышащих людей, стараются разворачивать динамики в пол, а не ставить их наверх, как обычно. Глухие музыканты и предприниматели разрабатывают Bluetooth-совместимые устройства в виде жилетов, рюкзаков и браслетов, которые можно синхронизировать с ритмом музыки.

Но в то время как эти нововведения и адаптация помогают фанатам с нарушением слуха получить доступ к музыке, Крайер отмечает, что большинство концертных залов и фестивалей не имеют точек доступности для глухих. Глухая меломанка настаивает, что сурдопереводчики и специально выделенные места должны быть на каждом музыкальном фестивале, как это было сделано для колясочников: так требуется по закону, независимо от того, знают ли организаторы заранее о возможных слабослышащих посетителях.

Для многих поклонников тех или иных артистов важно слышать текст песен, но наличие сурдопереводчика на фестивале - это скорее исключение, чем правило.

"Если я хочу попасть на концерт, то должна планировать его далеко вперед - попросить о доступе, надеяться, что они найдут людей, чтобы мне помочь, надеяться, что они будут квалифицированными, - пожаловалась Лиза. - Я никогда не могу просто купить билеты в последнюю минуту или просто так присоединиться к друзьям: для этого требуется много времени, и это непросто сделать, что раздражает, потому что закон США об инвалидности требует, чтобы концерты были доступными для всех".

Между тем благодаря согласованным действиям со стороны защитников сообщества глухих и слабослышащих после 2014 года крупные фестивали начали создавать программы доступности для гостей с инвалидностью по слуху и предусматривать для них специальные места. С 2015 года для глухих и слабослышащих фанатов начали вводить приоритетный доступ. В 2017 году на пятой части из 170 выступлений на фестивале Lollapalooza присутствует сурдопереводчик. В июне этого же года американский хип-хоп исполнитель Chance the Rapper объявил, что нанял команду сурдопереводчиков на оставшуюся часть своего турне, которое будет включать остановки на крупных фестивалях.

Культурные мероприятия для российских инвалидов по слуху

В России нарушения слуха имеют 13 млн человек, 250 тыс. из них лишены слуха частично или полностью, и для них актуальны те же проблемы, что и в США: несмотря на то, что первый в мире "Театр мимики и жеста", предназначенный для глухих людей, появился именно в Москве, музыкальные мероприятия, адаптированные для глухих, в России - редкость; сурдопереводчики сопровождают выступления артистов главным образом на специализированных фестивалях.

"Среди культурных практик, характерных исключительно для "культуры глухих", самой популярной является посещение спектаклей на жестовом языке в Театре мимики и жеста, Специализированной академии искусств и так далее. Около 35% респондентов отметили, что бывали на данных представлениях более двух раз за прошедший год, а еще более 40% были на спектаклях 1-2 раза за прошедший год.

Кроме того, люди с нарушенным слухом в среднем 1-2 раза в год посещают концерты с участием глухих и слабослышащих артистов и исполнителей, а также специализированные мероприятия (фестивали, концерты, конкурсы) для глухих и слабослышащих в парках Москвы," - отмечают авторы исследования "Паттерны культурного потребления глухих и слабослышащих: инклюзия или изоляция?" Надежда Астахова и Никита Большаков в "Журнале исследования социальной политики".

При этом 30% глухих и слабослышащих являются активными посетителями спектаклей и концертов, и более 60% людей с нарушениями слуха хотели бы посещать их чаще.

С 2009 года в Москве проходит фестиваль "Мир глухих". Мероприятие приурочено ко Всемирному дню глухих, его организатором является благотворительный фонд "Мир и Любовь". Одним из постоянных партнеров инклюзивного фестиваля является российский оператор сотовой связи "ВымпелКом" (предоставляет услуги под торговой маркой "Билайн"). С 2006 года компания разрабатывает мобильные технологии и специальные приложения, которые могут быть полезны людям, имеющим ограничения по слуху и зрению.

"В своей работе по внедрению ассистивных мобильных решений в повседневную жизнь, мы обращаем отдельное внимание на необходимость разрушать стереотипы - например, ежегодно мы рассказываем и показываем на нашем фестивале, насколько могут быть музыкальны и восприимчивы к музыке глухие люди. Наш фестиваль глухих абсолютно музыкальный - он состоит из песен (сопровождаемых на жестовом языке), танцев, в которых принимают участие глухие танцоры. Фестиваль оснащен специальным танцполом, который может передавать вибрации, - рассказала "+1" руководитель социальных проектов "Билайн" Евгения Чистова. - Посмотрите, какое количество звезд первой величины соглашаются принимать участие в фестивале - это все пропаганда здорового отношения общества к данной тематике".

Чистова отмечает, что оборудование дает возможность вывода на часть экрана, который и так транслирует происходящее на сцене, сурдопереводчика, который переводит смысл песен. "Этого достаточно, чтобы музыкальная культура не знала ограничений", - считает эксперт.

Материал предоставлен проектом "+1".