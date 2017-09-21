Стартап из MIT разработал беспроводную зарядку

Молодежный проект Pi из Массачусетского технологического института (MIT, США) разработал первое в мире беспроводное зарядное устройство, которое позволяет заряжать сразу несколько электронных устройств. Причем класть их для этого на специальную подставку или коврик не нужно. Внешне прибор похож на конусообразную вазу, которую достаточно поставить на стол или тумбочку, чтобы все устройства - от телефона до планшета или беспроводных наушников, находящиеся на расстоянии фута (около 33 см) от зарядного устройства, смогли пополнить запас аккумулятора. Об изобретении рассказал блог TechCrunch.

Создатели рассказали, что их изобретение основано на использовании метода магнитно-резонансной индукции - та же технология применяется и в самой популярной на настоящий момент системе беспроводной передачи электричества Qi, на которой работают зарядные устройства Apple или Android. Магнитные поля остаются идеальным способом безопасного переноса энергии из одного устройства в другое. Единственным ограничением подобных индукционных систем является радиус их действия: если отодвинуть телефон на несколько сантиметров от устройства, зарядка прекращается. Создатели Pi разработали особый алгоритм формирования пучков, который позволяет безопасно направлять магнитное поле к заряжаемому устройству.

"Трудность заключалась в том, чтобы выяснить, как сделать магнитную зарядку более многофункциональной, мультидевайсной (рассчитанной на несколько устройств), а также расширить радиус ее действия, - пояснил порталу Phys.org главный технический директор Pi Лисинь Ши (Lixin Shi). - Нам потребовалось более года, чтобы математически обосновать, что это возможно".

Всего же на разработку устройства Лисинь Ши и его коллега Джон Макдональд - аспиранты MIT - потратили 3,5 года. Вместе они выяснили, как сформировать магнитное поле, чтобы люди могли одновременно заряжать свои мобильные устройства на полной скорости.

В продажу устройство пока не вышло, однако компания Pi уже смогла собрать $3,5 млн инвестиций. Свою разработку изобретатели из MIT рассчитывают выпустить на рынок в 2018 году по цене не выше $200 за устройство.

Российский проект

Несмотря на то, что американский стартап претендует на первенство в изобретении дистанционной зарядки, подобная разработка есть и в России. Команда из трех молодых ученых из Кубанского государственного университета (Краснодар), Александр Атаманов, Дмитрий Лопатин и Олег Баранов, в 2015 году представила беспроводное устройство, которое, как утверждали разработчики, заряжает мобильные телефоны на расстоянии до трех метров. Более того, кубанское ноу-хау якобы работает по принципу радара: оно самостоятельно находит телефоны с севшими батареями и пополняет их запас. Серийное производство такой зарядки требует больших инвестиций.

"Пока найти инвесторов на этот проект так и не удалось. Разработка была за наш, мой и Александра Атаманова, счет и за государственные гранты. Сейчас все средства закончились, и мы занимаемся этим проектом в свободное время, - поделился проблемами Дмитрий Лопатин. - Встреч с инвесторами и потенциальными заказчиками, вроде Samsung, у нас было много. Но пока никто не вложился. Основные трудности связаны с безопасностью, нужны проверки и исследования, а это достаточно дорого. У нас ведь новая технология, не стандарт Qi, а три канала в порядке увеличения дальности передачи энергии - ультразвук, радиоволны, инфракрасный свет. Это позволяет эффективнее бороться с помехами и препятствиями. Излучение нашего прибора укладывается в европейские и российские нормы, но насколько сильно он влияет на человека, мы пока сказать не можем".

Второй проблемой для разработки является то, что нужны инфраструктурные вложения, это можно сделать только вместе с крупными производителями - Samsung, Apple, может Huawei, ZTE, отметил Лопатин.

Согласно расчетам самих изобретателей, на разработку прототипа и проведение тестов перед выходом на рынок им нужно $400 тыс.

Материал предоставлен проектом "+1".