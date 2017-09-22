Московские мусорные баки оборудуют GPS-трекерами

Общественная палата РФ (ОП) совместно с политической партией "Альянс зеленых" планирует взять под контроль вывоз столичного мусора. Для этого баки для сбора отходов во всех районах Москвы оборудуют GPS-трекерами (устройства, позволяющие отслеживать местоположение при помощи сигналов со спутников). Данные о перемещении этих мусорных баков обещают сделать доступными для общественного контроля, а значит любой желающий сможет следить за результатами эксперимента. Эту инициативу в ходе круглого стола ОП РФ поддержали профильная комиссия Общественной палаты, Росприроднадзор и Торгово-промышленная палата РФ. Установка треккеров начнется 2 октября.

Проверка по контракту

По словам председателя комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбины Дударевой, согласно условиям госконтрактов с перевозчиками мусора, заказчик в лице правительства Москвы имеет право приглашать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказанных услуг.

"Общественность готова оказать помощь Москве, разобраться, как функционирует система обращения с отходами в городе, и выяснить, действительно ли столичный мусор вывозится на санкционированные свалки, а не загрязняет поля и луга Подмосковья", - отметила Дударева.

По данным Минэкологии и природопользования МО, в Подмосковье ежегодно размещается около 10 млн тонн отходов, большая часть которых поступает из Москвы. Как показал пробный эксперимент со слежкой за мусорными баками, проведенный год назад, бытовой мусор не всегда утилизируют легально.

Лидер "Альянса зеленых" Александр Закондырин на заседании отметил, что пробная акция помогла выявить факты незаконного размещения отходов одного из операторов в Дмитровском районе Московской области.

"Смысл сегодняшней инициативы должен заключаться в двух вещах: эксперимент должен быть абсолютно прозрачным и иметь юридические последствия. Принципиально, чтобы в нем участвовали официальные надзорные органы власти, такие как Росприроднадзор, департамент ЖКХ Москвы и министерство экологии и природопользования МО", - объяснил Александр Закондырин.

Чиновники инициативу поддержали, и даже обещали подумать над созданием рабочей группы с представителями всех заинтересованных ведомств. Тем не менее пока однозначного пути решения мусорной проблемы так и не найдено. Подмосковные власти давно заявляют, что областные полигоны работают на грани возможностей, и предлагают Москве вывозить мусор за пределы области.

Пути решения мусорной проблемы

Как заявил глава Минприроды Сергей Донской в июльском интервью изданию "Аргументы и факты", использовать для этого можно железную дорогу.

"Мы задумались о совместном проекте с РЖД: увеличить радиус вывоза мусора, установить "зеленый" тариф транспортировки, определить места размещения отходов вдали от населенных пунктов, создать кластер с мусороперерабатывающим производством", — пояснил идею чиновник.

Однако эксперты-экологи по-прежнему уверены, что решение проблемы не в увеличении числа легальных свалок и мусоросжигающих заводов, а во внедрении более эффективных систем сбора бытового мусора.

"Решение проблемы отходов удалением их в другие регионы не только является экономически не выгодным и экологически безнравственным, но и прямо нарушает требование законодательства. Ведь в 89 ФЗ не написано "увези куда подальше". Там есть четкая иерархия способов обращения с отходами. Наиболее приоритетным с точки зрения сбора отходов является их раздельный сбор в местах образования, то есть на контейнерных площадках", -сказала лидер экологического движения "РазДельный Сбор" Анна Гаркуша.

По словам активистки, практика Санкт-Петербурга показывает, что если собирать только востребованные фракции (ПЭТ, стекло, алюминий и макулатуру), то можно сократить объемы смешанных отходов не менее, чем на 30%. Если власти примут амбициозное решение и начнут собирать пищевые отходы раздельно, то и на 50%. "Это вторсырье соберут и вывезут по значительно более низким ценам, чем смешанные твердые коммунальные отходы. Проблема "куда деть все эти раздельно собранные фракции" решается путем включения в госпрограммы и нацпроекты не мусоросжигательных заводов, а станций получения биогаза и перерабатывающих предприятий для полимеров, стекла и тому подобны", - заявила Гаркуша.

"Чтобы начать освобождать Подмосковье от московского мусора, надо бороться с причиной, а не со следствиями, а для этого начать выполнять приоритеты госполитики в области обращения с отходами, заложенные новой редакции N 89-ФЗ "Об отходах" (пункт 2, статья 3), согласно которым первоочередные приоритеты - это максимальное использование исходных сырья и материалов; предотвращение и сокращение образования отходов; их вторичная переработка", - считает руководитель "Движения ЭКА" Татьяна Честина.

Эффективная переработка, по мнению эксперта возможна при условии действующего раздельного сбора отходов (при сортировке смешанного мусора удается извлечь не более 10-15% вторсырья, тогда как есть города и страны, которые достигают выше 85% переработки, например, город Тревизо в Италии).

"Нужно тиражировать опыт тех же подмосковных Мытищ, где у большинства домов есть контейнеры для сбора вторсырья, а действующий полигон "Коргашино" оснащен станцией сортировки и компактирования отходов, что позволило снизить объем захоронения отходов без строительства нового полигона и сжигания отходов. Вместо этого мы видим попытки лоббирования строительства мусоросжигательных заводов, которые не только не решают проблему отходов системно, но и противоречат вышеупомянутым приоритетам госполитики", - объяснила Честина.

Материал предоставлен проектом "+1".