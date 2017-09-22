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Фонд "Жизнь как чудо" начал собор рассказов о случившихся с людьми чудесах

Социальная ответственность
22 сентября, 11:33 UTC+3

Организация объявила о начале благотворительной акции в социальных сетях в поддержку детей с заболеваниями печени

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/Free-Photos

Благотворительный фонд помощи детям с заболеваниями печени "Жизнь как чудо" запустил флешмоб "Чудо - это…". Желающих призывают в небольших видеороликах рассказать о том, какое чудо произошло с ними в жизни. Цель акции - привлечь внимание к подопечным фонда, которые прошли операцию по трансплантации печени, и тем, кому она предстоит. Хэштег акции - #чудоэто. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе фонда.

Среди участников флешмоба - хоккеисты Алексей Яшин и Евгений Малкин, актеры Александра Ребенок, Дарья Мороз, Анастасия Цветаева, Анастасия Меськова, Михаил Горевой, Анна Семенович и другие. Каждый из них рассказал о своем собственном чуде. Видеопризнания знаменитостей можно посмотреть на канале фонда в Youtube.

"Если мы видим улыбку детей, которые радуются самой простой мелочи, игрушке, маленькому подарку - это вдвойне приятнее и искреннее", - сказал в своем своем видео Малкин, который стал одним из первых участников флешмоба.

Партнерами флешбома стали сеть детских профориентационных парков "Кидзания" и лаборатория актерского и ораторского искусства Reforma Lab.

"Когда известные люди рассказывают о проблеме, внимание к ней увеличивается благодаря известности и популярности знаменитостей, возникает доверие. Таким образом мы стараемся привлечь новых людей и увеличиваем аудиторию "волшебников", готовых помочь детям, - объяснила "+1" идею видеофлешмоба директор фонда "Жизнь как чудо" Анастасия Черепанова. - Слова, звучащие от людей, которым мы верим и которых уважаем, заставляют каждого задуматься о ценности жизни, напомнить каждому о его собственном чуде. Этот флешмоб посвящен семьям, в которых дети и родители справляются с тяжелыми заболеваниями, - и это чудо. Чудо, что мы, фонд и те, кто неравнодушен, все вместе можем помогать детям бороться с заболеванием".

О фонде

За восемь лет работы фонд"Жизнь как чудо" помог 500 детям с заболеваниями печени, которые нуждаются в лечении и медицинском наблюдении. Фонд помогает с оплатой операций, реабилитации и транспортных расходов. За 2016 год фонду удалось собрать 76,5 млн рублей пожертвований.

По данным Российской гастроэнтерологической ассоциации и Российского общества изучения печени, в России растет распространенность болезней печени. Если в 2007 году частота заболеваемости фиксировалась на уровне 27%, то к 2015 году она достигла 37,3%.

Материал предоставлен проектом "+1".

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