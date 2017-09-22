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Эксперты рассказали о преимуществах водородного топлива перед электродвигателями

Социальная ответственность
22 сентября, 20:02 UTC+3

Автомобили на водороде экологичнее, чем электрокары, считают представители автомобильных компаний

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Материал из 1 страницы
© Flickr/PROJoseph Brent

Большинство автомобильных компаний признали преимущество водородного топлива перед электродвигателями. По мнених представителей компаний, несмотря на успехи в разработке и производстве электромобилей, себестоимость ионно-литиевых батарей остается очень высокой. Кроме того, они слишком тяжелы, а их производство и эксплуатация по-прежнему сопряжены со значительными выбросами в атмосферу. На устранение же этих недостатков необходимо длительное время. Мнения участников автомобильной отрасли собрала газета The Independent.

Автомобили на водороде, не выделяющие никаких побочных продуктов, кроме воды, могут стать первым по-настоящему "безуглеродным" типом автомобилей, так как более половины энергии, которая используется электрокарами для зарядки, вырабатывается на тепловых электростанциях путем сжигания "традиционного" топлива. По признанию вице-президента по развитию электрических силовых установок BMW Стефана Юрашека, автопроизводителю нужно “ходить по долине слез” финансирования дорогостоящих исследований и разработок, чтобы добиться значительного успеха при создании электродвигателей.

Автоконцерн Toyota провел необычный эксперимент: сравнил свой водородный гибридный автомобиль Toyota Mirai с участниками соревнований Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Спортсмены, пробегающие марафонскую дистанцию, теряют 3-4 кг. веса, которые уходят, в основном, через пот. Оказалось, что топливный элемент Toyota Mirai за время прохождения такого же расстояния производит чуть более 3 кг воды - столько же, сколько теряет человек.

Еще одно преимущество автомобилей на водороде - это время их заправки. По словам главы проекта Toyota Mirai в Великобритании Джона Ханта, у большинства моделей оно составляет три минуты - столько же, сколько требуется для заправки бензином и дизельным топливом. Хант подчеркнул, что даже при использовании самых быстрых зарядных устройств электрокары заряжаются 30 минут, что крайне непрактично.

В этом году на Всемирном экономическом форуме в Давосе руководители 13 крупных транснациональных корпораций объявили о создании Совета по водородным технологиям. На протяжении ближайших пяти лет на разработки в этой области будет выделено около $10 млрд. Среди компаний, которые сформировали Совет, - BMW, Toyota, Hyundai, AngloAmerican, Shell, Total, Audi, BMW, Kawasaki, Engie, Honda и Alstom.

На национальном уровне переход на водородное топливо ярче всего заметен в Японии, где правительство заявило о планах строительства "мини-заводов" по его производству на предприятиях и в домах и о создании общенациональной системы распределения и доставки водорода.

Правительство США вложило $1,5 млрд в развитие отрасли в рамках инициативы в области водородного топлива, реализация которой была начата еще при президенте Джордже Буше в 2005 году.

В первой половине 2017 года в мире было продано или сдано в аренду около 1600 автомобилей, работающих на водородном топливе.

Материал предоставлен проектом "+1".

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