Фонд исследований искусственного интеллекта с капиталом $50 млн появится в США

Венчурное подразделение американской компании, специализирующейся на облачных технологиях и системах управления бизнес-процессами, Salesforce.com Inc запускает инвестиционный фонд для поддержки проектов по развитию искусственного интеллекта. Капитал фонда составляет $50 млн. В компании заявили, что собираются инвестировать в разработки в области искусственного интеллекта (ИИ), которые смогут работать в тандеме с их продуктами. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Сейчас происходит небывалый рост компаний, которые предоставляют уникальные изобретения в области искусственного интеллекта. Мы хотим, чтобы большинство этих компаний делали свои изобретения на нашей платформе", - заявил исполнительный вице-президент Salesforce Ventures Джон Соморжай.

Подразделение Salesforce Ventures было основано в 2009 году, с тех пор компания выделила более $700 млн на финансирование более чем 250 стартапов. Как отмечает TechCrunch, за прошедшие годы многие успешные компании-разработчики систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), были построены на платформе Salesforce, в том числе FinancialForce.com (бухгалтерия ), Apttus (коммерция) и Veeva (фармацевтика). Forbes поместил компанию на первое место в рейтинге самых инновационных компаний мира 2017 года.

Reuters подчеркивает, что затраты Salesforce могут быстро окупиться, так как инвестиции в технологий искусственного интеллекта быстро возвращаются. По прогнозам аналитической компании CB Insights, в 2017 году финансирование стартапов в области искусственного интеллекта по всему миру превысит $10,8 млрд. Это в два раза больше, чем в 2016 году, когда общая сумма инвестиций составляла $5,6 млрд.

TechCrunch отмечает, что $50 млн - это скромная сумма для венчурного капитала, однако вице-президент Salesforce Ventures Мэтт Гарат (Matt Garratt) признался, что компания планирует быть вторичным инвестором: таким образом фирма несет меньше рисков.

“Целью Фонда искусственного интеллекта Salesforce является ускорение развития решений на платформе Salesforce. У компаний и предпринимателей появляется невероятная возможность создать решения следующего поколения, работающие на основе искусственного интеллекта , и наша цель - подпитывать эту возможность”, - заявил Мэтт Гарат.

У Salesforce есть собственная разработка - Einstein (Эйнштейн) - ассистент на основе искусственного интеллекта, который помогает анализировать данные в сфере CRM. Как отмечает Reuters, в последние кварталы доходы Salesforce быстро росли, что увеличило расходы на исследование и разработки в условиях жесткой конкуренции со стороны конкурентов компании, таких, как Oracle Group и Microsoft Corp. Компания заявила TechCrunch, уже более семи тысяч разработчиков создают приложения с использованием Einstein.

Накануне появления сообщений о создании Фонда искусственного интеллекта Salesforce стало известно, что свой инвестиционный фонд, специализирующийся на новых технологиях в области искусственного интеллекта, запустит корпорация Intel. Размер фонда - $1 млрд.

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