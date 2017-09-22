Ветроэнергетика в Великобритании впервые оказалась дешевле ядерной

Британские компании будут строить новые прибрежные ветряные энергоустановки при субсидиях в 57,5 фунтов ($76,6) за один мВт/ч в 2022 - 2023 годах. Результаты недавнего тендера, опубликованные Министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, стали неожиданностью. Новая цена значительно выгоднее, чем уровень субсидий для готовящейся к строительству АЭС "Хинкли-Пойнт C" в графстве Сомерсет, Англия, - 92,5 фунта ($7215) за мВт/ч. Два года назад за аналогичные ветроэнергетические проекты предлагались субсидии от 114 ($153,3) до 120 фунтов ($161,3) за мВт/ч, сообщает BBC.

Однако представители ядерной отрасли уверены, что снижение стоимости ветровой энергии не является решающим фактором.

Субсидии для ветроустановок, выплачиваемые из дополнительных сборов с населения, будут взиматься в течение 15 лет - в отличие от субсидий для "Хинкли-Пойнт C", рассчитанных на целые 35 лет. Как пишет BBC, уменьшению цен на ветровую энергетику поспособствовали такие усовершенствования, как больший размер турбин и кабели с более высоким напряжением, а также рост цепочки поставок в Соединенном Королевстве и спад в нефтегазовой отрасли.

Восемь новейших восьмимегаваттных ветроэнергетических турбин имеют высоту почти 200 метров, но, по словам исполнительного директора торговой ассоциации по возобновляемым источникам энергии RenewableUK Эммы Пинчбек, турбины в 2020-х годах станут выше еще в два раза.

"Мы по-прежнему считаем, что ядерная энергия может быть одной из основных опций, но наша отрасль добилась снижения издержек и теперь ядерной энергетике нужно сделать то же самое", - заявила Пинчбек. По ее оценке, последние цифры оказались "поистине удивительными".

Профессор энергетической политики Университетского колледжа Лондона Майкл Грубб рассказал, что цены продолжат снижаться и далее. "Самый крупный и перспективный возобновляемый ресурс Великобритании - и наименее проблематичный с политической точки зрения - доступен по разумной цене. Это напоминает ситуацию с нефтегазовой отраслью Северного моря: изначально это было дорого, а затем, когда индустрия расширилась, затраты упали. Мы имеем основания полагать, что затраты на энергию прибрежного ветра также упадут", - сказал ученый.

Представители ядерной промышленности считают, что их отрасль будет по-прежнему востребована из-за нестабильности ветра. "Не имеет значения, насколько низка стоимость ветровой энергии. Согласно прошлогодней статистике, ветер вырабатывал электроэнергию только на протяжении 36% времени", - заявил исполнительный директор Ассоциации ядерной промышленности (NIA) Том Грейтрэкс. Энергетическая компания EDF, которая строит "Хинкли-Пойнт C", отметила, что дополнительные затраты могут возникать не только из-за дефицита ветра, но и при его избытке, приводящем к излишней выработке электричества установкой. В компании также уверены, что энергия от новых атомных электростанций станет дешевле по мере созревания рынка.

По данным министра энергетики Великобритании Ричарда Харрингтона, прибрежный ветроэнергетический сектор принесет экономике Великобритании 17,5 млрд ($24,1млрд) до 2021 года, а также тысячи новых рабочих мест.

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