Леса национального парка "Новая Англия" сокращаются на 26 га в день

Леса Новой Англии (регион на северо-востоке США) прославились среди туристов как один из главных осенних аттракционов планеты. Ежегодно тысячи любителей природы съезжаются в национальный парк региона, чтобы полюбоваться тысячами квадратных километров разноцветных деревьев. Но, как выяснили ученые из Гарвардского университета, это природное сокровище исчезает со скоростью 26,3 га в день. Об этом сообщило британское интернет-издание The Independent.

Согласно опубликованному на днях докладу, ежегодно Новая Англия теряет в среднем 9712 га леса. Причем, изменения в землепользовании, как отмечают эксперты, в ближайшие полвека могут оказать даже большее влияние на лесную экосистему региона, чем изменение климата. Государственное финансирование охранной деятельности за последние восемь лет значительно сократилось и, в сравнении с показателем 2008 года составило лишь 50%, упав фактически до значений 2004 года. Замедлились и темпы сохранения земель, на которые люди не оказывали какого-либо воздействия. Если в начале 2000-х годов удавалось отстоять 134 760 га в год, то с 2010 года эта цифра не превышала 20 234 га.

"Постепенное уничтожение лесов путем расширения сельхозугодий и точечной застройки трудно увидеть в обычной жизни, но со временем эффект такого воздействия накапливается и представляет значительную угрозу для региона. Если мы останемся на нынешнем пути, то уже к 2060 году Новая Англия потеряет еще 485 623 га", - предостерегает директор Гарвардского института леса Дэвид Фостер.

"Когда мы изучаем именно леса в Новой Англии, становится ясно, что негативный эффект от землепользования будет намного больше, чем последствия изменения климата в течение последующих 50 лет, - заметил старший эколог Института леса Джонатан Томпсон. - Это может показаться противоречащим здравому смыслу, учитывая, что сейчас изменения климата несут в себе главную угрозу для всего общества. Но потепление происходит медленно, влияя на здоровье и меняя типы деревьев, которые растут в Новой Англии, в то время как земледелие полностью уничтожает леса".

Тем не менее авторы доклада уверены, что негативные последствия все еще можно минимизировать. Они призывают утроить нынешние усилия по сохранению леса и их финансирование, а также привлекать больше людей к участию в устойчивом лесоводстве и сельском хозяйстве.

Самые крупные массивы нетронутых лесов, по данным Greenpeace, пока остаются в России, Канаде и Бразилии. А среди основных причин уничтожения диких лесов - заготовка древесины, сельское хозяйство, горная промышленность, добыча нефти и газа и вызванные человеком лесные пожары. Так в России по вине человека за 13 лет нетронутых лесов стало меньше на 6,5%, то есть на 17,8 млн га, что примерно равно площади Республики Карелия.

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