Индонезийские племена выступили против туризма

Жители архипелага Раджа-Ампат на северо-востоке Индонезии выступили против масштабной программы по привлечению в регион турпотока, которую анонсировало правительство республики. Для привлечения в регион туристов чиновники планируют начать возводить гостиницы, открывать рестораны и выделять деньги на строительство гаваней для скоростных туристических лайнеров. Об этом сообщает информационное агентство France Press.

Пока этот регион Индонезии привлекает в основном ныряльщиков со всего мира. В состав Раджа-Ампат входят более 1500 островов, акватория которых является местом обитания для 1400 видов рыб и около 600 видов кораллов. И если в 2010 году на архипелаг прибыли 5000 человек, то в прошлом году число туристов выросло втрое. Если планы властей реализуются, эта цифра возрастет многократно.

Местных жителей обещанный туристический бум не привлекает. "Они вредят нам, коренным народам, они используют нашу землю, нашу воду и наш лес. Мы чувствуем себя преданными, - сказал Пол Майор, вождь племени Бьяк Бетью (Byak Betew). - Наша земля и наш океан сейчас стал известным туристическим направлением, но мы ничего не получили от притока туристов. Мы так и остались нищими".

Также глава общины раскритиковал власти за то, что они не смогли надлежащим образом защитить уникальную экосистему Раджа-Ампат, упомянув катастрофу круизного корабля в марте этого года. когда четырехтонное судно “Небо Каледонии” село на мель около острова Кри, повредив 13 500 кв. м древнего кораллового рифа. Исследователи из Университета Папуа оценили приблизительный ущерб в $16,2 млн. Однако и через полгода после происшествия никто не был привлечен к ответственности.

Власти на обвинения отвечают, что суд не за горами, и для предотвращения подобных инцидентов в будущем будут разработаны четкие круизные маршруты и построены гавани, соответствующие стандартам безопасности.

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