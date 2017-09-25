Первое в России экологическое "бойцовское" шоу пройдет в Москве

Конференция "Управление изменениями. Экология" пройдет в Москве 29 сентября. Ее участники узнают, какие экологические проблемы наиболее опасны для России и какие решения существуют в мире для снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду. Обсуждение экологических вопросов будет стилизовано под боксерские поединки. Участие в конференции бесплатное, но количество мест ограниченно. Записаться на мероприятие и получить ссылку на онлайн-трансляцию можно на сайте конференции. Организатором события является проект "+1".

Цель конференции - обмен опытом, связями, техниками и технологиями реализации природоохранных проектов. На встрече соберутся лидеры экологических изменений: представители профильных институтов и ведомств, эколого-ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса и СМИ. Центральное событие мероприятия - интеллектуальные дебаты приглашенных экспертов на главные темы повестки Года экологии 2017: "Мусоросжигание против переработки отходов", "Экотовары: потребители против бизнеса", "Углеродная модель или низкоуглеродное развитие?".

"Впервые в нашей стране экологическая конференция пройдет в формате экспертных дебатов на ринге. Мы рады принять участие в поединке "Экотовары: потребители vs бизнес" в качестве эксперта и поделиться опытом формирования в России "зеленого" рынка благодаря поставкам экологически чистой, биоразлагаемой упаковки", - рассказала вице-президент по маркетингу Группы компаний "Сегежа" Мария Василькова.

Открывающая панельная дискуссия посвящена ресурсосбережению и энергоэффективности на производстве и в ЖКХ, а также государственному регулированию в этой области. На двух параллельных секциях обсудят вопросы расширенной ответственности производителя как одного из прогрессивных механизмов реализации мусорной реформы, роль возобновляемых источников энергии в экономическом развитии стран и регионов мира, снижение углеродного следа товаров и услуг. Кроме того, участникам и гостям конференции будет представлен обзор лучших экологических стартапов России.

В числе экспертов конференции, которые примут участие в дебатах, - руководитель программы "Климат и энергетика" WWF Алексей Кокорин, глава рабочей группы по вопросам изменения климата и управления выбросами парниковых газов РСПП Михаил Юлкин, исполнительный директор некоммерческой ассоциации "Промышленность за экологию" Любовь Меланевская, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever Ирина Бахтина.

"Сегодня успешные бренды не только нацелены на удовлетворение запроса потребителя, но и играют важную роль в решении социальных и экологических проблем. Так, четыре предприятия Unilever в России 100% своих отходов отправляют на переработку или вторичное использование в других отраслях. Наша компания примет участие в поединке "Потребители против бизнеса" на конференции "+1" для того, чтобы рассказать об экологических подходах, которые мы реализуем на производстве", - объяснила Бахтина.

Завершит конференцию благотворительный бой с участием профессиональных спортсменов, среди которых профессиональный боец ММА Владимир Дайнеко и мастер спорта по рукопашному бою Степан Горшечников. Участие в мероприятии платное. Вырученные от продажи билетов средства пойдут на развитие двух спортивных проектов: "Активное скалолазание" фонда "Метелица", организованного для адаптации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, а также на проект Сергея и Натальи Белоголовцевых "Лыжи мечты", который дает возможность детям с особенностями здоровья заниматься терапевтическим спортом для физической, психологической и социальной реабилитации.

Конференция "Управление изменениями. Экология" будет проходить в центре Digital October по адресу Берсеневская набережная, 6с3.

Первая конференция проекта "+1", "Управление изменениями. Экономика. Экология. Общество", которая состоялась в конце марта 2017 года, за два дня собрала более 40 спикеров, 400 посетителей и набрала более 1500 просмотров онлайн-трансляции на сайте РБК.

Материал предоставлен проектом "+1".