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Ученые заявили об "эпидемии недосыпания"

Социальная ответственность
25 сентября, 19:05 UTC+3

По мнению исследователей, нехватка сна у людей вредит экономике, и бороться с проблемой должны работодатели и государства

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Материал из 1 страницы
© ТАСС/ Юрий Белинский

Профессор Мэтью Уолкер, директор Центра изучения сна в Калифорнийском университете Беркли (США) заявляет, что "катастрофическая эпидемия недосыпания", распространенная в современном обществе, приводит к болезням и преждевременной смерти. Мнение ученого приводит газета The Independent.

Недостаточным считается сон продолжительностью менее семи часов. Уолкер напоминает, что его последствиями могут стать ожирение, инсульты, психические нарушения, диабет, рак простаты, кишечника и молочной железы. В 2015 году команда исследователей во главе с Уолкером установили, что недостаток сна повышает вероятность скопления в головном мозгу бета-амилоидного белка, который приводит к дальнейшим проблемам со сном, ухудшению памяти и, наконец, болезни Альцгеймера. Участники эксперимента с самым высоким содержанием бета-амилоидных белков в префронтальной коре головного мозга хуже всех проходили тесты на память. Такие известные люди, как Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, спавшие считанные часы в сутки, к концу жизни страдали от старческого слабоумия.

Исследователь считает, что политикам и работодателям следует относиться серьезнее к этой проблеме и перестать расценивать желание полноценно отдохнуть признаком лени. Людям приходится постоянно выбирать между сном и личным временем, и выбор они чаще делают в пользу второго.

"Недостаток сна влияет на каждый аспект нашей жизни, - говорит он. - Но никто не пытается что-то изменить. Изменения должны произойти на рабочих местах, в сообществах и дома, в семье. Но где вы видели плакаты Национальной службы здравоохранения (NHS, Великобритания), агитирующие за сон? Где вы видели доктора, который не выписывает снотворное, а советует больше спать? Сон должен стать приоритетом, даже предметом продвижения. Проблемы, связанные с недостатком сна, обходятся экономике Великобритании в £30 млн в год за счет упущенной прибыли, это 2% ВВП. Я бы удвоил бюджет NHS, если бы она внедрила практики, поощряющие сон".

По словам Уолкера, количество в организме клеток-киллеров, которые ежедневно уничтожают раковые клетки, падает на 70%, если человек спал всего 4-5 часов. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения признала работу в ночную смену возможным канцерогенным фактором.

Сам ученый заявляет, что обеспечивает себе возможность спать по восемь часов каждую ночь и тщательно придерживается этого правила: "Я очень серьезно отношусь ко сну, потому что знаю о последствиях нехватки сна".

Материал предоставлен проектом "+1".

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