Никарагуа подпишет Парижское соглашение по климату

Никарагуа присоединится к Парижскому соглашению, целью которого является уменьшение выбросов парниковых газов, сдерживание глобального потепления и помощь бедным странам в адаптации к изменениям. Такое заявление сделал президент страны Даниэль Ортега. Об этом сообщает газета The Independent.

"Мы скоро присоединимся, подпишем Парижское соглашение. Мы уже провели совещание по данному вопросу и запланировали присоединение", - цитирует газета президента.

По словам Ортеги, мотивом для него стала возможность поддержать страны, наиболее уязвимые перед лицом климатических изменений.

В 2013 году Всемирный банк назвал Никарагуа "заповедником возобновляемой энергии": свыше половины производимой электроэнергии она получает из геотермальных, ветровых, солнечных и приливных электростанций. К 2020 году республика планирует довести долю (возобновляемых источников энергии) ВИЭ в своем энергетическом балансе до 90%.

Ортега напомнил, что до сих пор страна отказывалась присоединяться в Парижскому соглашению из-за его декларативного характера и недостаточности заявленных в нем целей.

Ученые считают, что уровни сокращения выбросов, обозначенные для главных "загрязнителей атмосферы" - Китая, Индии, ЕС и США - недостаточны для того, чтобы удержать глобальный рост температуры на уровне 1,5-2 градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой. Они подчеркивают, что кроме ВИЭ, необходимо развивать другие технологии - прежде всего извлечения углекислого газа из атмосферы, чему почти не уделяется внимания.

Президент США Дональд Трамп 1 июня 2017 года заявил о выходе Вашингтона из Парижского соглашения. По его словам, США при выполнении положений соглашения могут потерять 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. Также Трамп считает, что участие США в этой климатической инициативе "перераспределяет американские богатства" в пользу других стран. В сентябре Белый дом заявил, что США останутся участниками соглашения лишь в том случае, если его условия будут пересмотрены в соответствии с американскими интересами.

"Парижское соглашение по климату не будет пересмотрено. Эти договоренности нас объединяют, - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. - Потепление климата не прекращается, как не прекращается наша солидарность. Мы не отступим".

"Страны, остающиеся участницами Парижского соглашения, будут извлекать и выгоды из него в виде создания рабочих мест и промышленных производств. Я верю, что США должны быть в первых рядах этой группы. Но даже в отсутствие американского лидерства, даже в условиях, когда нынешняя администрация присоединяется к жалкой горстке стран, отказывающихся от будущего, я уверен, что наши штаты, города и наш бизнес будут делать еще больше, чтобы лидировать и сохранять для будущих поколений нашу общую планету", - признался предшественник Трампа на президентском посту Барак Обама, реализовавший ряд важных климатических инициатив в США во время своего второго срока.

Материал предоставлен проектом "+1".