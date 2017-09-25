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Нулевой обработки почв недостаточно для уменьшения нитратного загрязнения

Социальная ответственность
25 сентября, 19:36 UTC+3

Ученые предлагают дополнительные способы предотвратить попадание нитратов в водоемы

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Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Исследователи из отделения наук о Земле в Школе науки Университета Индианы-Пердью Индианаполис (США) провели метаанализ для сравнения вымывания нитратов при двух разных видах обработки почвы: распашке и нулевой обработке. Оказалось, что отказ от вспахивания не сокращает загрязнение грунтовых вод нитратами, хотя имеет другие положительные эффекты, пишет портал Phys.org.

При нулевой обработке пожнивные остатки (остатки от жатвы на полях, в том числе корни, нижние части стеблей, опавшие листья) остаются на поверхности почвы; нарушение ее целостности сведено к минимуму; выкапываются лишь небольшие углубления для удобрений. Таким способом обрабатывается 20% всех пахотных земель в США; это уменьшает эрозию почвы и сокращает смыв плодородного слоя в реки и озера. Предполагалось, что загрязнение нитратами при таком способе земледелия также должно снизиться.

Нитраты стали распространенными загрязнителями воды из-за своей высокой растворимости в воде и подвижности соединений. Поверхностный сток и выщелачивание - это основные пути, с помощью которых нитраты попадают в водоемы с сельхозугодий. Дополнительные факторы, влияющие на этот процесс - засушливость, изменчивость осадков, текстура почвы, виды культивируемых растений, продолжительность обработки почвы и состав удобрения.

"Мы обнаружили, что нулевой обработки недостаточно для улучшения качества воды, - сказал Лисинь Ван, один из авторов исследования. - Мы поняли, что при нулевой обработке увеличилось выщелачивание азота". Абсолютное содержание нитратов в поверхностном стоке при нулевой и традиционной обработке было примерно одинаковым.

"Вымывание нитратов из почв, долго находящихся под нулевой обработкой, усиливается из-за частых появлений макропор, которые создаются мертвыми корнями и земляными червями”, - резюмирует Ван.

Ученые пришли к выводу, что нулевую обработку необходимо дополнять другими методами, такими как выращивание подпокровных культур, совмещение культур или чередование однолетних культур с многолетними; это позволит удержать нитраты в почве и сократить их вымывание.

Материал предоставлен проектом "+1".

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