Льды Арктики этим летом таяли быстрее обычного

Площадь арктической ледяной шапки в 2017 году составила почти 4,64 млн кв км, что на 1,5 млн кв. км меньше среднего показателя за 1981-2010 годы. 2017 год попал на восьмое место в рейтинге таяния, который сложился за 38-летний период наблюдения со спутников. На первом месте - 2012 год, когда площадь ледяной шапки составила 3,39 млн кв. км. О результатах наблюдений пишет The Guardian.

За лето таяние ледяной шапки Арктики ускоряется из-за климатических изменений. К началу осени площадь льдов достигает минимального значения, прежде чем вновь начать расти в зимний период.

Национальный центр США по исследованию снега и льда (NSIDC) сообщил, что таяние ледяной шапки в Арктике к концу лета замедлилось из-за снижения действия солнечной радиации и установившихся низких температур в центральном регионе Северного Ледовитого океана. Сотрудник NSIDC Тед Скамбос заявил, что без этого похолодания показатель 2017 года вполне мог достичь предыдущего рекордного значения 2012 года.

"Все решила погода в августе. Быстрое сокращение ледяного покрова Арктики оказывает влияние южнее и приводит к экстремальным погодным условиям. Наводнения, жара и суровые зимы в Европе, Азии, Северной Америке связаны с разрушением арктического ледяного покрова. Оно же непременно скажется на состоянии глобального климата", - сказал Скамбос.

Он добавил, что площадь ледяной шапки в 2017 году соответствует общему процессу таяния в течение десятилетий. Ледяной покров Арктики будет не увеличиваться, а уменьшаться.

Специалисты NSIDC, однако, указали, что объявленные цифры - предварительные. Ускорение процесса таяния из-за изменения ветров еще может произойти к концу сезона, как это было в 2005 и 2010 годах. Полный анализ состояния льдов на Северном полюсе будет в конце октября.

Глава полярных программ WWF Род Дауни указывает на ответственность людей за процесс таяния ледяных покровов Арктики.

"Из космоса потери в площади арктического ледяного покрова заметнее всего. Это и самый явный признак изменений климата, за что люди несут большую ответственность", - отметил Дауни.

Дауни призвал активнее бороться с изменениями климата за счет сокращения выбросов углерода в атмосферу и добавил, что таяние ледяной шапки несет опасность для людей и нарушает глобальную стабильность. Кроме того, сокращение ледников вредит животным. Например, обитатели Аляски, моржи и белые медведи, проявляли нетипичное поведение для этого периода - выходили на берега Чукотского моря раньше обычного. А в конце июля финский ледокол "Нордика" установил рекорд по скорости преодоления Северо-западного прохода, где было гораздо меньше льда, чем обычно.

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