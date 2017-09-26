Выставка художников с аутизмом открылась в московском музее-заповеднике Царицыно

В Малом дворце московской усадьбы Царицыно начала работу выставка "Люди должны быть разными", на которой представлены живописные, графические и скульптурные работы студентов первого в России центра творчества, обучения и социальной абилитации для взрослых людей с аутизмом "Антон тут рядом", сообщает корреспондент "+1". Экспозиция продлится до 28 октября.

Молодые авторы, посещающие занятия центра, работают с разными материалами и в различных жанрах - от городского пейзажа до декоративных керамических статуэток. Их произведения выставлены вместе с картинами художников-наивистов из собрания музея-заповедника - таким образом организаторы выставки стремятся реализовать концепцию, заявленную в названии.

"Идея - показать работы, созданные теми, кого принято называть аутистами, - не отдельно, как работы "других", а как часть общего художественного процесса, - родилась давно, где-то в 2009 году. Я сформулировал ее благодаря общению с моим близким другом Любой Аркус, которая тогда работала над фильмом "Антон тут рядом" и создавала центр с таким же названием, - отмечает куратор выставки, искусствовед Аркадий Ипполитов. - Эти рисунки во многом походят на детские, с их свободной наивностью и непредвзятостью, что обеспечивает им ценность абсолюта. У детей априори не бывает плохих рисунков, поскольку они искренни в счастливой открытости. Люди же с аутизмом искренни в своей замкнутости, и у них тоже не бывает плохих работ. Открытость и замкнутость уравниваются, и это - ценнейшее переживание".

Организаторами стали фонд "Выход" и центр "Антон тут рядом", которые занимаются поддержкой и социальной адаптацией детей и взрослых с аутизмом. В рамках программы 30 сентября в атриуме Хлебного дома Царицыно состоится показ спектакля "Особые люди", подготовленного Творческим объединением мастерских Голомазова и Театром на Малой Бронной, в партнерстве с Центром лечебной педагогики. В основу сюжета легла пьеса Александра Игнашова, основанная на историях семей, в которых растут особые дети.

Параллельно с выставкой на различных площадках проводятся серия публичных дискуссий и лекций о том, как сделать социальные темы интересными читателю и зрителю, как и почему современный театр вовлекает в действие людей с особенностями, как организовать доступную среду в общественном пространстве, где проходит граница нормы в жизни и искусстве.

В частности, 12 сентября состоялась первая дискуссия в центре "Благосфера". Она называлась "Выходим из матрицы: как начать говорить о действительно важном" и была посвящена тому, насколько эффективно освещаются социальные проблемы в СМИ, и что нужно сделать журналистам и некоммерческим организациям для того, чтобы провоцировать общество на изменения. О том, что на самом деле волнует граждан и какая тема для них самая болезненная, можно узнать, например, из массовых слухов и сетевых скандалов, которые на первый взгляд кажутся бессмысленными.

Кроме того, участники обсуждения обратили внимание на то, какого рода истории вызывают наибольший отклик у аудитории, взяв в качестве примеров статьи с портала "Такие дела", в которых описаны реальные ситуации из жизни. Следующая дискуссия в центре "Благосфера" под названием "Границы нормы и жизни в искусстве: где они" пройдет 26 сентября.

Материал предоставлен проектом "+1".