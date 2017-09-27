Сеть супермаркетов направит 1% от продаж собственной линии продуктов сиротам

Благотворительная акция в поддержку детей-сирот пройдет во всех гипермаркетах "Глобус" с 4 октября до конца 2017 года. По задумке организаторов, 1% от продаж продукции собственной марки сети ("Глобус" и "Глобус Вита") будет перечислен в фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Об этом "+1" сообщили в пресс-службе фонда. Сеть гипермаркетов поддерживает проект фонда "Дети в беде", который занимается помощью детям-сиротам со сложными диагнозами.

В фонде планируют направить все средства от проекта на оплату услуг персональных круглосуточных нянь для детей-сирот с особенностями развития и тяжелыми заболеваниями, которых часто не берут на лечение и операции в больницы из-за отсутствия сопровождающих.

"Задача нянь - сопровождать детей-сирот во время операций, лечения и реабилитации, следить за тем, чтобы вовремя были сделаны все медицинские процедуры, чтобы ребенок не останавливался в развитии, был сыт, одет и ухожен. Няни делают все то, что могли бы делать родители для своих детей", - рассказывает вице-президент фонда Анна Виноградова.

В течение следующего года "Глобус" планирует рассказывать в своих соцсетях истории подопечных фонда, которым помогли собранные средства. Отчеты о расходовании средств разместят и на сайте сети, и на сайте фонда.

"Нас действительно волнует благополучие наших сотрудников, покупателей и общества вокруг нас. Особенно важной мы считаем необходимость активно помогать детям в трудных жизненных ситуациях. И мы рады, что у нас есть возможность поддержать проект "Дети в беде", - рассказал генеральный директор "Глобуса" Фолькер Шаар.

О гипермаркетах "Глобус"

У сети "Глобус" есть программа устойчивого развития "Отзовись сердцем", которая направлена на поддержку социальных и экологических проектов. В рамках программы сеть регулярно перечисляет 1% от стоимости собственных товаров подшефным учреждениям в регионах России: благотворительным фондам, школам-интернатам, общественным организациям.

Магазины сети "Глобус" есть в Германии, Чехии и с 2006 года - в России. Магазины находятся во Владимире, Климовске, Королеве, Москве, Одинцове, Пушкине, Рязани, Твери, Туле, Щелкове, Электростали и Ярославле. С 2010 года компания сотрудничает с фондом "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

О фонде "Волонтеры в помощь детям-сиротам"

Благотворительный фонд существует с 2007 года и занимается не только помощью детям-сиротам в больницах и сиротских учреждениях и поиском приемных родителей, но и помощью семьям, оказавшимся на грани отказа или изъятия ребенка из семьи. Также фонд работает над изменением законодательства и всей системы помощи подопечным.

Расходы российских компаний на благотворительность

Средние расходы российских компаний на благотворительность и социальные программы по результатам 2015 года выросли на 4-5% и составили около 0,12% всей выручки. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Лидеры корпоративной благотворительности", проведенного "Форумом Доноров", аудиторско-консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers и газетой "Ведомости". Это почти на четверть больше, чем в 2014 году, при этом совокупная выручка компаний, участвовавших в исследовании, в 2015 году оказалась на 8% ниже, чем в 2014-м.

Число детей-сирот в России с 2013 года снизилось в два раза, заявила в ноябре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец. В министерстве образования сообщили, что всего в стране 481,9 тыс. детей без попечения родителей. По данным ЮНИСЕФ, в 2015 году в мире было почти 140 млн детей-сирот, в том числе 61 млн в Азии, 52 млн в Африке, 10 млн в Латинской Америке и Карибском бассейне, 7,3 млн в Восточной Европе и Центральной Азии. К этому числу ЮНИСЕФ отнес и тех, кто потерял одного родителя. Из почти 140 млн детей-сирот 15,1 млн человек потеряли обоих родителей. 95% всех детей-сирот старше пяти лет.

Материал предоставлен проектом "+1".