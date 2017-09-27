Незрячая американка проедет на лошади по Колумбии

Социальный предприниматель Кэролайн Кейси, имеющая врожденную инвалидность по зрению, развернула информационную кампанию с целью привлечь внимание к проблеме трудоустройства и социализации людей с инвалидностью. Об инициативе активистки сообщает Forbes.

Предприниматель отправилась верхом на лошади в путешествие по Колумбии. С 4 сентября по 4 октября она проедет от Картахены до Боготы, по пути обращаясь к представителям бизнеса и предпринимателям с призывом помогать людям с инвалидностью.

Женщина до 28 лет скрывала от работодателей свою болезнь, однако потом зрение еще больше ухудшилось. Кейси занялась социальным предпринимательством и стала известна. Ее выступление на конференции TED (частного некоммерческого фонда в США) набрало 3 млн просмотров, она участвовала во Всемирном экономическом форуме.

Кейси - автор методологии, помогающей бизнесу лучше понять ценность, которую люди с инвалидностью могут привносить в культуру организации и работу всей команды. Продолжением ее деятельности стал социальный стартап Binc и первая информационная кампания-путешествие #ценность.

"Это не вдохновляющее путешествие слепой девушки и возможность устроить некоторую шумиху. Это путь к пониманию проблем инвалидности в стране, которая переживает глубокие изменения", - сказала предприниматель.

По ее словам, до запуска кампании она общалась минимум с 53 представителями бизнеса, которые оценили идею привлечь внимание к проблеме, но вкладываться в нее не захотели.

"С такими аргументами так или иначе нужно было придумать что-то оригинальное. К тому же путешествие верхом на лошади - личный вызов для меня. Я всю жизнь мечтала стать ковбоем", - добавила она.

Во время путешествия Кейси делает остановки в городах и обращается к активистам, представителям компаний, социальным предпринимателям. Она призывает их присоединиться к кампании и сотрудничать со стартапом. В рамках кампании Кэролайн намерена 6 октября выступить на конференции One Young World и предложить 500 компаниям включить инвалидность в их повестку дня. Также в ее планах привлечь к работе стартапа увлеченного бизнес-лидера вроде Шэрил Санберг из Facebook или Пола Полмана из Unilever.

Кэролайн обращает внимание на то, что в мире живет 1,3 млрд человек с инвалидностью. Исключение из социума такого количества людей, пусть и с ограничениями, несет в себе гораздо больше проблем, чем может показаться на первый взгляд.

"У нас в пять раз больше шансов впасть в нищету и гораздо меньше шансов получить работу. Речь ведь идет не только о трудовой занятости, но об участии людей с инвалидностью в экономической цепочке. Они же являются клиентами, поставщиками, талантами и полноценными членами общества. Это огромный рынок - по оценкам, с совокупным доходом в $8 трлн", - объясняет Кейси.

За 18 лет своей деятельности Кэролайн наблюдала очень медленное решение проблем трудоустройства и социализации людей с инвалидностью. Кэролайн и ее стартап делают ставку на бизнес. По мнению предпринимателя, если компании начнут включать в свою работу людей с инвалидностью, за ними последует значительная часть общества.

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