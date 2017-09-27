"Благосфера" покажет первый полнометражный фильм про паралимпийца

Центр развития благотворительности и социальной активности "Благосфера" 29 сентября проведет закрытый показ фильма "Со дна вершины". Это первый полнометражный художественный фильм о паралимпийском чемпионе. Лента основана на реальных событиях из жизни паралимпийца, двукратного чемпиона зимних Паралимпийских игр, чемпиона мира и заслуженного мастера спорта России Алексея Мошкина. О запланированном предпоказе рассказали в пресс-службе центра "Благосфера".

Действие картины разворачивается в 1990-е годы в Нальчике. "Со дна вершины" - история соперничества двух школьных друзей, Алексея и Константина, которые состязались за спортивное лидерство и сердце их одноклассницы Лины. В результате несчастного случая 17-летний Алексей, подающий надежды в горнолыжном спорте, стал инвалидом и был вынужден заново сражаться за прежние достижения в спорте и в любви.

В фильме снимались Владимир Вдовиченков, Нонна Гришаева, Сергей Никоненко, Ксения Кузнецова, Ирина Розанова, а главные роли исполнили молодые актеры российского театра и кино Павел Шевандо (Алексей), Константин Белошапка (Костя), Наталья Кузьмина (Лина). Работа над проектом шла с 2012 года съемки проходили в 2014-2016 годы.

После показа картины состоится обсуждение на тему "Зачем состязаться с самим собой?". В дискуссии примут участие представители паралимпийской сборной, президент Международного благотворительного фонда "Подари Любовь Миру" Елена Волохова и продюсер фильма Руслан Витрянюк.

Как уточнили в пресс-службе центра "Благосфера", на закрытый бесплатный показ в клуб "Социальное кино" приглашаются постоянные посетители "Благосферы" и самого клуба, а также студенты вузов, с которыми сотрудничает центр. Другие желающие также могут бесплатно посмотреть фильм на закрытом показе, пока открыта регистрация. Однако количество мест ограничено. Фильм выйдет на большие экраны осенью 2017 года.

Центр "Благосфера" открыл клуб "Социальное кино" в марте 2017 г. премьерой фильма Елены Погребижской "Тонкий и толстый". По задумке организаторов, клуб должен объединить зрителей, которым интересны кино на социальные темы, социальные проекты в кино и люди, которые их создают.

Материал предоставлен проектом "+1".