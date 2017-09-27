Власти Бразилии отозвали разрешение на разработку полезных ископаемых в заповеднике

Правительство Бразилии отменило указ, который разрешал частным бразильским и иностранным компаниям вести разработку полезных ископаемых в заповеднике Renca в Амазонии. Такое решение принял президент Бразилии Мишел Темер. Об этом сообщает Phys.org.

В августе глава государства подписал указ о снятии запрета на добычу полезных ископаемых в северной части Амазонии. Это открывало частным бразильским и иностранным компаниям возможность вести геологическую разведку в особо охраняемой зоне амазонских лесов, где находятся большие запасы золота, меди и марганцевых руд.

Как заявил тогда Темер, решение было принято с целью помочь быстрее преодолеть стагнацию в национальной экономике, а также в качестве меры, позволяющей бороться с незаконными разработками полезных ископаемых в регионе. Однако намерение президента Бразилии вызвало широкий резонанс и международные протесты. С критикой выступили международные экологические организации, католическая церковь, а также некоторые бразильские знаменитости. Действие указа Темера впоследствии было приостановлено.

Представители министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии отметили, что стране необходимо создавать рабочие места и привлекать инвестиции в добывающую промышленность, включая использование экономического потенциала этого региона. Оппоненты подчеркивали высокую ценность лесов Амазонии, которые покрывают порядка 46 000 кв. км заповедника. Кроме того, на территории Renca проживают коренные племена Бразилии.

"Отмена указа показывает, что, как бы плохо это ни звучало, ни один правящий политик не обладает безоговорочным иммунитетом от общественного давления, - считает координатор бразильского подразделения природоохранной организации Greenpeace Марсио Астрини. - Renca - это битва. Война против Амазонки и ее различных народов, которую ведут Темер и крупный агробизнес, продолжается".

На территории Бразилии растет порядка 60% дождевых лесов Амазонии. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), ежегодно наша планета лишается от 120 000 до 150 000 кв. км лесов. Это сравнимо с исчезновением 48 футбольных полей каждую минуту.

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