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Японские рыбаки за несколько месяцев убили почти 180 китов

Социальная ответственность
27 сентября, 18:53 UTC+3

Морские млекопитающие являются объектом ежегодной традиционной охоты

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Материал из 1 страницы
© Wikimedia/Customs and Border Protection Service

Власти Японии заявили об убийстве 177 китов у северо-восточного побережья страны в ходе ежегодной охоты. Об этом сообщило AFP. 

Три охотничьих судна, которые покинули порт в июне, вернулись с 43 малыми полосатиками и 134 сейвалами на борту. Такие данные предоставило рыболовное агентство Японии. Заявление японских властей вызвало резкую критику со стороны защитников животных. 

Несмотря на то, что Япония подписала мораторий Международной комиссии по промыслу китов 1986 года, их отлов в стране продолжается. Для этого японские власти используют лазейку в формулировке документа: в одном из пунктов говорится, что убийство китов возможно в научных целях. 

Как отметил представитель рыболовного агентства Японии, данное исследование у северо-восточного побережья проводилось "с целью уточнения количества устойчивых уловов животных для последующего возобновления промысла". По сведениям AFP, за последние годы спрос на китовое мясо на японском рынке упал, поэтому цель Токио по возобновлению коммерческого промысла с экономической точки зрения вызывает сомнения. 

Введенный в 1986 году мораторий на китобойный промысел не подписали только две страны: Норвегия и Исландия, где на данный момент официально разрешена добыча китового мяса.

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