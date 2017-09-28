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Карманный датчик загрязнения воздуха поступил в продажу

Социальная ответственность
28 сентября, 18:13 UTC+3

Устройство способно составлять "карты безопасности" городских маршрутов

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Материал из 1 страницы
© techcrunch.com

Французская компания Plume Labs начала продажи карманного датчика качества воздуха Flow, сообщает портал The New Scientist.

Как заявляет производитель, это первое устройство, способное предупреждать о превышении безопасного уровня содержания в воздухе трех самых вредных загрязнителей: летучих соединений, взвешенных частиц и оксидов азота. Сенсор можно носить в кармане, прикрепить к коляске, кошельку или сумке. Датчик доступен для продажи по всему миру, его стоимость составляет $200.

Результаты, проанализированные Flow, будут отображаться в бесплатном мобильном приложении в виде карт загрязненности территории, похожих на карты пробок на дорогах. Данные о качестве воздуха будут объединены с информацией о воздушном потоке, температуре и других переменных для прогнозирования точек максимального загрязнения.

Производители считают, что такой датчик может быть особенно полезен при выборе маршрутов тем, кто подвергается наибольшему риску при воздействии загрязненного воздуха. К этой категории относятся маленькие дети, бегуны и люди с астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Точная информация о воздействии загрязнителей позволит этим людям изменить свои маршруты и распорядок дня. Например, родители маленьких детей могут оставить их дома в дни, когда наблюдается высокое атмосферное загрязнение, а бегуны - выбрать другой путь.

"Мы хотим помочь людям взять на себя ответственность за то, чем они дышат", - заявил генеральный директор компании Plume Labs Ромен Лакомб. По его словам, ранее в продажу уже поступали похожие датчики, однако Flow будет первым устройством, которое сможет обнаружить концентрацию сразу трех загрязнителей. Этим летом датчик тестировался сотней добровольцев в центре Лондона. Результаты эксперимента уже используются для сопоставления качества воздуха более чем на 2 тыс. км тротуаров города.

Консультант Plume Labs, профессор Университета Валь-де-Марн в Париже Жан-Франсуа Дуссен, выразил надежду, что устройство повлияет на действия местных чиновников и побудит их серьезно заняться очисткой воздуха. "Проблема, связанная с качеством воздуха, заключается в том, что это невидимая проблема. А эти устройства делают невидимое видимым", - подчеркнул Дуссен.

Как неоднократно заявляла природоохранная организация Greenpeace, данные о загрязнении воздуха в городах занижаются. В частности, последний случай произошел в середине сентября, когда экологи выяснили, что 12 сентября 2017 года допустимая концентрация сероводорода около подмосковного города Балашихи была превышена в 625 раз. Официальный орган, занимающийся наблюдениями за качеством воздуха в столице, на следующий день был закрыт на модернизацию.

По данным Greenpeace, в России загрязнение воздуха ежегодно приводит к 80-140 тыс. преждевременных смертей. Это в среднем 5-7% от общей смертности.

Материал предоставлен проектом "+1".

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