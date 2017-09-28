Американские фермеры обвинили биотехнологические компании в гибели части урожая

Семь фермерских хозяйств подали иски на химические концерны Monsanto, BASF, DowDuPont и Pioneer, которые производят гербициды и генетически модифицированные семена. Претензия фермеров, которые использовали обычные семена, заключалась в том, что они потеряли часть культур в результате распыления гербицидов дикамба (химическое вещество, которое уничтожает сорняки) на соседних полях, засеянных ГМО-видами, устойчивыми к химикату. Об этом сообщает The New York Times.

Местные власти приняли меры: штат объявил 120-дневный запрет на распыление дикамбы летом и может снова ввести запрет с середины апреля 2018 года. В соседнем штате Миссури в июле также на время запретили продажу гербицидов. В ответ Monsanto подала петицию в Совет по растениям штата Арканзас с требованием снять ограничение.

Согласно подсчетам исследователя Миссурийского университета Кевина Бредли, на которого ссылается департамент сельского хозяйства Миссури (Missouri Department of Agriculture), от гербицидов пострадали 3 млн акров (1,2 млн га).

Представители компании Monsanto утверждают, что 99% покупателей остались довольны продукцией, и ее отсутствие может сказаться на урожае. ГМО в Арканзасе засеяно 25 млн акров (10 млн га). Как заявляют в компании, вещество разлетается по соседним полям, когда продукт неправильно распыляется, или когда используются несанкционированные версии дикамбы.

"Необходимо время, чтобы изучить новые технологии, - заявил вице-президент компании Monsanto по глобальной стратегии Скотт Партридж. - Три четверти пользователей не следовали предписаниям на этикетке".

Однако, как утверждает эксперт по управлению сорняками из Университета Теннесси Ларри Штекел (Larry Steckel), следовать инструкциям - "задача под стать Геркулесу": "Нельзя распылять, когда очень ветрено, нельзя распылять на три мили (4,83 км) в час, необходимо опускать распылительную струю вниз - тут столько деталей. На бумаге все выглядит хорошо, но выполнить предписания на тысячах акров, охватывающих несколько округов, практически невозможно".

Распыление ответственности

В Monsanto уверяют, что решить проблему можно через обучение. Компания уже научила использовать гербициды 50 тыс. фермеров.

Один из истцов, Кеннет Куаллс, однако считает, что компания пытается таким образом уйти от ответственности: "Мы, может быть, и деревенские парни, но не глупцы. Мы знаем, как использовать химические удобрения. Они просто хотят свалить вину на фермеров".

Как заявила пресс-секретарь BASF Одесса Хайнс, делать выводы о причинах гибели растений рано.

"Расследование идет. Мы не можем гадать, каковы могут быть причины нанесенного ущерба", - отметили и в Агентстве по охране окружающей среды США (EPA).

Как считает бывший член консультативной группы по дикамбе в Monsanto Стив Смит, который покинул организацию из-за разногласий относительно курса компании, использование дикамбы несовместимо с сельским хозяйством Среднего Запада. "Даже самые лучшие, самые добросовестные фермеры не могут проконтролировать, куда попадет убийца сорняков", - утверждает специалист. Смит - член коалиции Save Our Crops Coalition (SOCC), которая стремится предотвратить уничтожение сельскохозяйственных культур гербицидами 2,4-D (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота) и дикамба.

Скотт Партридж обещал, что "тревоги не будут проигнорированы". Компания уже разрабатывает менее летучий вид гербицида.

Однако специалисты опасаются, что новые виды гербицидов лишь усугубят ситуацию. По словам исследователя сорняков Чарльза Бенбрука, дикамба и 2,4-D могут навредить репродуктивной системе человека и эмбриону. Против Monsanto также подан иск в суд о том, что глифосат (гербицид, которым убивают многолетние сорняки) якобы провоцирует рак.

Наступление ГМО

Как утверждает фермер Майкл Кемп, гербициды вытесняют с рынка фемеров, которые не хотят выращивать ГМО. Люди стоят перед выбором - купить генетически модифицированные семена или ждать, когда сою уничтожат гербициды, которые распыляют соседи.

"Если не купишь Xtend (торговое название продукции Monsanto), пострадаешь, - заявил Кемп. - Ты вынужден покупать продукцию, потому что химикаты летают вокруг". Листья на соевых бобах на полях Кемп скрутились и сморщились. Оценить ущерб, по словам фермера, он сможет только после сбора урожая. "Те, кто не выращивают ГМО, как это я делал какое-то время, покидают поля", - отметил фермер.

Гербициды уже разделили фермерское сообщество и приводят к трагедиям. Как передает новостное агентство National Public Radio, распыляемая соседями дикамба погубила культуры фермера Майка Валласа, а потом и его самого. После того, как он подал жалобу на соседей, его застрелили. "Случай шокировал всю округу, - сказал в свою очередь Куал. - Некоторым пострадавшим придется покинуть бизнес".

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