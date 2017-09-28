Нехватка идей мешает ускорить развитие экономики США

США необходимо удваивать число исследователей каждые 13 лет, чтобы сохранить современные темпы экономического роста. К такому выводу пришли экономисты Стэнфордского института исследований экономической политики (Stanford Institute for Economic Policy Research, SIEPR), проанализировав продуктивность исследований в стране, в том числе в технической сфере, медицине, сельском хозяйстве и торговле. Экономисты заключили, что изобретателям становится все труднее найти значимые идеи, а инновации стали более масштабными и дорогостоящими. Об исследовании, опубликованном в National Bureau of Economic Research, сообщает Phys.org.



Старшие сотрудники SIEPR Николас Блум и Чад Джонс, докторант Стэнфорда Майкл Вебб и профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джон Ван Ринен установили, что число исследователей в США увеличилось в 20 раз с 1930 года в то время как производительность исследований и разработок снизилась в 41 раз.

"Новые идеи приходят все труднее. Если Томас Эдисон изобрел лампочку в одиночку, то Стиву Джобсу потребовались десятки людей, чтобы придумать iPhone. Мы способны поддерживать экономический рост, лишь бросая на исследования все больше и больше ученых", - отметил Блум.



Специалисты подсчитали, что сборы кукурузы, соевых бобов, пшеницы и хлопка удвоилась за 1960-2015 годов. Однако, чтобы достичь такого успеха, стране потребовалось на порядок увеличить объемы исследований, направленных на повышение урожайности культур (скрещивание, биоинженерные технологии).

Анализы показали, что исследовательская продуктивность торговых фирм упала, в среднем, на 10% в год. Чтобы сохранять темпы роста на уровне 1980-х годов, компаниям требуется в 15 раз больше исследователей.



Как признался Блум, еще год назад он полагал, что медленные темпы развития экономики - следствие экономического кризиса 2008 года. Об этом он говорил на экономическом самммите на тему "Является ли снижение производительности реальным?", который проходил в SIEPR в 2016 году.

"Я думал, что мы оправились от глобальной рецессии, и экономика развернется. Теперь я думаю по-другому. Практически все ведущие экономисты впадают в пессимизм относительно роста производительности", - объяснил ученый.

Российские специалисты также ощущают нехватку идей. Как обратила внимание начальник департамента проектной и инновационной деятельности Университета ИТМО Нины Яныкиной, понятие "автор-одиночка" остается в прошлом, а любая интеллектуальная собственность создается на основе большого объема знаний, данных, информации, собранных несколькими людьми.

"Авторство переходит в соавторство и коллективное авторство. Даже в университете мы видим все больше изобретений, полезных моделей, программ для ЭВМ, цифровых моделей и произведений, над которыми работали 3-7 специалистов", - рассказала эксперт.

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