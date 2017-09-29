Американцы переоценивают достижения в преодолении экономического расового неравенства

Группа исследователей из Йельского университета выяснила, что американцы переоценивают роль социального прогресса в области сокращения расового экономического неравенства в стране. Большинство граждан США не знают о неравном финансовом положении белых и чернокожих американцев. О результатах исследования пишет Phys.org.

"Наши данные показывают, что американцы слишком оптимистично оценивают преодоление расизма в США, особенно в области экономических последствий, - объясняет профессор психологии Йельского университета, соавтор исследования Дженнифер Ричесон. – Необоснованный оптимизм, вероятно, будет препятствовать усилиям по сокращению расового экономического неравенства или даже обнаружить его причины. Люди не будут решать проблемы, о существовании которых не подозревают".

Исследователи провели четыре опроса. Они оценили и сравнили положения белых и чернокожих американцев. Критериями стали пять экономических показателей: почасовая зарплата выпускников вузов и выпускников средних школ, благосостояние семьи, доходы семьи и предоставляемые работодателями страховые медицинские пособия. Сравнения мнений респондентов с федеральными данными показали, что представления об экономическом расовом равенстве и реальное положение вещей разнятся на 25% в среднем.

Федеральные данные показали особенно сильное расовое неравенство в благосостоянии. Так, на каждые $100, накопленных белой американской семьей, у чернокожей американской семьи оказалось чуть более $5. Как отмечают исследователи, разрыв столь же велик, как 50 лет назад.

При этом, по словам авторов исследования, белые американцы с высоким уровнем дохода чаще переоценивают расовое равенство по сравнению с людьми с более низкими доходами и чернокожими американцами всех уровней дохода. Также оказалось, что вера в справедливое общество определяет стремление переоценивать расовое экономическое равенство.

Стремление к справедливости

"Люди хотят жить в мире, где все работает справедливо – это доминирующее национальное толкование “расового прогресса” в США. Люди готовы корректировать свои убеждения под удобное объяснение. Просто проще верить, что экономическое расслоение в обществе отсутствует или что оно существует только из-за таких факторов, как личные усилия и заслуги", - говорит доцент наук об организационном поведении Йельской школы менеджмента, соавтор исследования Майкл Краус (Michael Kraus).

Дальнейший анализ показал, что если белые американцы видят похожие на них по положению чернокожие семьи, они больше склонны верить в экономическое равенство. С другой стороны, привлечение белых американцев к рассмотрению проблемы социальной дискриминации уменьшает эту веру в экономическое равенство.

Исследователи отметили, что результаты говорят о необходимости проведения дискуссий и пересмотра государственной политики. Нужно дальше изучать, каким образом на экономические достижения людей влияет их раса – это позволит понять сохраняющуюся роль структурной и других форм расовой дискриминации и устранить расовые экономические диспропорции.

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