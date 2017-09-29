Ученые призвали поддерживать языковое многообразие в школах Великобритании

Количество школьников в Великобритании, которые изучали бы более одного иностранного языка, сокращается. Такую тенденцию зафиксировала международная организация по развитию сотрудничества Великобритании с другими странами в области образования, культуры и искусства "Британский совет" (British Council). Эксперты опросили представителей 701 государственной средней школы, 146 частных школ и 727 начальных школ. В 2016 году детям преподавали хотя бы один язык в 38% учреждений, в 2015 - в 42%, в 2013 - 53%. Лишь в 15% школ преподают несколько иностранных языков. Об исследовании "Языковые тренды 2016-2017 годов" (Language trends 2016/17) сообщил портал The Conversation.

Согласно статистике министерства образования Великобритании, для 21% учеников начальной школы (900 тыс. детей) английский - не родной язык. Школьники Великобритании говорят на 300 языках.

Аспирант Йоркского университета (University of York) Элизабет Байли (Elizabeth Bailey) и старший лектор в отделе образования Йоркского университета (University of York) Эмма Марсден (Emma Marsden) обращают внимание на то, что из-за игнорирования проблемы в школах иностранцы постепенно забывают родные языки.

"Билингвизм - то, чем мы восхищается у взрослых, не встретишь в классах, где английский - в приоритете. Это при том, что многие общины Великобритании говорят на нескольких языках", - сожалеют специалисты.

88% участников опросов Британского совета считают изучение языков полезным для детей семи лет и младше. Языки помогают школьникам познать другие страны, культуры, глобальные проблемы и понять, что означает быть жителем мира. На уроках по изучению иностранного языка ученики могут также осознать сложности, которые испытывают мигранты, изучая английский.

Эксперты считают, что поощрение билингвизма в школах помогло бы иммигрантам быстрее социализироваться. "Дети научатся ценить языковое многообразие в молодом возрасте, что жизненно важно в нынешней атмосфере обособленности и сепаратизма", - пишут исследователи. Более того, школы могли бы трудоустроить родителей детей, предложив им вести языковые классы.

Как установила Британская академия (национальная академия Великобритании для общественных и гуманитарных наук), Соединенное Королевство уже страдает от растущего дефицита языковых навыков, в то время как глобальный спрос на них растет. Этнические меньшинства в школах Великобритании могли бы помочь.

Элизабет Байли и Эмма Марсден называют усиление обучения языкам в стране, где говорят на международном языке, трудной задачей. Согласно исследованию, языковому многообразию в школах препятствует моноязычное мышление (monolingual mindset) - в школах Великобритании традиционно преподавали только родной язык. "На учителей давит необходимость соответствовать целевым показателям по английскому языку. В школах мало возможностей для языкового многообразия", - добавили Элизабет Байли и Эмма Марсден.

Как рассказал The Guardian 345-й вице-канцлер Кембриджского университета сэр Лешек Борисевич (Leszek Borysiewicz), изучение языков позволит как иммигрантам, так и британцам реализовать максимум своего потенциала. "Разве не в этом смысл образования? Я бы хотел, чтобы люди видели в знании дополнительных языков - ценность, талант. Нам следует добиться того, чтобы дети стремились стать двуязычными", - отметил Борисевич.

Монолингвизм и билингвизм

60-75% населения Земли говорят хотя бы на двух языках; во многих странах больше одного государственного языка (в Южно-Африканской Республике - 11). Современные люди хотят говорить, читать или писать на одном из широко используемых языков - английском, китайском, испанском, хинди или арабском. Быть монолингвом - кем является большая часть англичан - значит быть в меньшинстве, считают эксперты.

По словам заведующего Лабораторией нейрофизиологии и нейро-компьютерных интерфейсов Биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Александра Каплана, чем раньше начинается изучение второго языка, тем глубже он проникает в человека и обогащает его познание.

"Язык - это способ понимания мира. Люди жили в разных условиях, на разной местности, по-разному воспринимали явления природы, поэтому каждый язык имеет свою специфику понимания мира. Это не просто перевод: table - стол, - пояснил +1 эксперт. - Даже в простые слова люди, говорящие на разных языках, вкладывают немножко разные смыслы, не говоря уже о более сложных понятиях".

Языки и когнитивные способности

Многие исследователи сходятся на том, что изучение языков улучшает когнитивные способности человека и защищает от слабоумия в пожилом возрасте.

В 2004 году психологи Эллен Биалисток (Ellen Bialystok) и Мишель Мартин-Ри (Michelle Martin-Rhee) провели исследование с билингвами и монолингвами дошкольного возраста. Ученые попросили участников рассортировать на компьютере голубые кружочки и красные квадратики по двум цифровым контейнерам — с голубым квадратиком и красным кружочком. Детям предложили сначала разложить фигуры по цвету - голубые кружочки поместить в ведро с голубыми квадратами, а потом - по форме. Первое задание оказалось легким для обеих групп. Со вторым билингвы справились быстрее.

Как заключили ученые, ключевое различие между двуязычными и моноязычными людьми - в способности реагировать на окружающую среду. "Билингвам приходится часто переключаться - они могут говорить с отцом на одном языке, а с матерью - на другом. Это требует той же сосредоточенности, что водителю за рулем автомобиля", - объясняет исследователь испанского Университета Помпеу Фабра (University of Pompeu Fabra) Альберт Коста (Albert Costa).

Команда специалистов Эдинбургского университета под руководством невролога Томаса Бака (Thomas Bak) также установила, что билингвы в два раза лучше восстанавливали когнитивные функции после инсульта, чем монолингвы. А ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California) под руководством нейропсихолога Тамара Голлан (Tamar Gollan) обнаружили, что многоязычные люди более устойчивы к болезни Альцгеймера.

"Любое обучение меняет мозг. А когда мозг учится, в нем увеличивается количество нервных связей, эффективность серого и белого вещества растет. Поэтому независимо от того, чем этот мозг занят - решает ли он простые кроссворды или доказывает сложные теоремы - он совершенствуется, - рассказала изданию "Теория и Практика" нейролингвист, доктор филологических наук, доктор биологических наук, профессор СПбГУ Татьяна Черниговская. - Это актуально в любом возрасте, поскольку нейронная сеть развивается каждую секунду. Мозг меняется всегда, даже в 90 лет. Изучение иностранных языков в этом смысле чрезвычайно эффективно благодаря переключению кодов. Когда вы переходите с одного языка на другой, для мозга это очень трудная работа. А трудная - значит хорошая",

"Билингвы активируют оба языка в ментальном лексиконе, даже когда языковая ситуация разворачивается в одном языке, - добавила сотрудник научно-учебной лаборатории нейролингвистики НИУ ВШЭ Анна Лукьянченко. - К примеру, когда человек, говорящий на английском, слышит слово "marker", он помимо английского слова также активирует русское "марка". Чтобы избежать путаницы в языках, билингвам приходится постоянно "жонглировать" словами и концептами, при этом подавляя нерелевантную для текущей речевой ситуации информацию. Некоторые ученые считают, что именно такой механизм помогает билингвам развивать управляющие функции и проявлять большую когнитивную гибкость по сравнению с монолингвами".

Материал предоставлен проектом "+1".