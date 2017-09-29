Предпринимательство может спасти молодежь от безработицы

По прогнозам ООН, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет к 2030 г достигнет 1,3 млрд. Количество молодежи возрастет на 7% по сравнению с 2015 г. Эксперты из правительства и бизнес-структур Великобритании считают, что это может еще больше усугубить проблему безработицы среди молодежи. Выход, который они предлагают - вовлекать молодых людей в предпринимательскую деятельность. О предложении рассказал портал GreenBiz.

Рост числа молодых людей будет наиболее заметен в развивающихся регионах, в особенности в Африке и на Ближнем Востоке. С увеличением количества молодых людей все больше будет возрастать дефицит рабочих мест.

"Во многих странах, где я работаю, молодые люди до 30 лет составляют 70% населения. Во всем мире наблюдается всплеск числа молодых людей, особенно на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. В этих регионах растущее количество молодежи не способствуют экономическому развитию, а напротив, порой увеличивает социальную нестабильность", - рассказала технический директор министерства международного развития Великобритании Шерри Юссеф.

Единственное решение проблемы, которое видит Шерри Юссеф - это самостоятельная занятость. Однако эксперт предупреждает, что создание своего бизнеса год от года не становится более доступным, и в мире может появиться потерянное поколение.

С Юссеф соглашается управляющий директор консалтинговой компании Acceleration Group Алехандро Кроуфорд (Alejandro Crawford). Менеджер считает, что для того, чтобы решить проблему и привлечь молодежь к созданию собственного бизнеса, необходимо демократизировать предпринимательство, сделать его доступным для более широких слоев населения.

База для трудоустройства

"Всемирный экономический форум провел исследование среди выпускников программ предпринимательства Стэнфорда, и те, кто преуспел в предпринимательстве, связывают свой успех с тремя основными факторами: доступ к капиталу, доступ к рынку и доступ к таланту, - рассказал Алехандро Крофорд. - Если мы хотим расширить доступ к предпринимательской деятельности, мы должны убедиться в том, что у молодых предпринимателей есть необходимая база, для того чтобы запустить проект и привлечь необходимые ресурсы".

По данным Всемирного банка, в мире уровень безработицы среди молодежи в 2016 г составил 13,6% - на 0,4% меньше, чем в 2012 г. Молодежь составляет 40% от общего количества безработных, а один из четырех молодых людей работают за $1,25 в сутки или менее, и находятся за чертой экстремальной бедности. Согласно статистике, представленной в докладе Международной организации труда "Перспективы занятости и социальной защиты в мире", в 2016 году количество нетрудоустроенной молодежи во всем мире составило 71 млн человек. При этом проблема безработицы в большей степени касается молодых женщин - лишь 37,3% девушек вовлечены в трудовую деятельность, этот же показатель для юношей в 2016 г составил 53,9%. Более того, согласно докладу МОТ, труд молодых женщин оплачивается хуже, чем мужской.

По данным Росстата, в январе 2017 г уровень безработицы в России составил 5,6%, доля молодежи до 24 лет среди безработных – 19,8%.

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