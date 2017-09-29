Службы по уходу за больными Великобритании призвали в профессию мужчин

Центры по уходу за больными Великобритании намерены увеличить число мужчин среди социальных и медицинских работников. Пока из-за низких зарплат и гендерных стереотипов мужчины не спешат осваивать эту профессию. Между тем, как сообщает The Guardian, приток специалистов-мужчин помог бы восполнить нехватку кадров.

По словам генерального секретаря объединения медицинских работников Unison Дейва Прентиса (Dave Prentis), работа по уходу остается одной из самых низкооплачиваемых в стране. При этом доходы большинства семей обеспечивают мужчины. "Специалистам по уходу просто недостаточно платят", - отметил эксперт.

По словам работника пансионата для юношей с проблемами в обучении Сэма Броунинга (Sam Browning), индустрия настроена против мужчин. Броунинг столкнулся с гендерными стереотипами на всех шести рабочих местах: "Я слышал множество комментариев вроде: "мужчины - бесполезные", "мужчины не умеют готовить", "мужчины не умеют убираться". Мужчин просят починить микроавтобус или поменять лампочку. Предполагается, что женщинам это делать сложно, что тоже смешно".

Зарегистрированный медбрат и менеджер по развитию качества в центрах по уходу Care UK Даарен Питчер (Darren Pitcher) считает, что следует менять программы профориентации. "Когда я был школьником, службы профориентации отправляли мальчиков учиться на сантехников или электриков, - рассказал специалист. - Я считаю, нам нужно донести до всех, включая молодых людей и всех желающих сменить профессию, какие есть возможности для медбратьев".

"Мы должны рассказывать о различных ролях в профессии и убедиться, что информация дошла до мальчиков", - добавила заместитель директора Королевского колледжа медсестринского дела Штефани Айкен (Stephanie Aiken).

Привлечь внимание мужчин к профессиям соцработников, медбратьев, сиделок и акушерок могли бы специальные льготы в образовательных учреждениях. Например, Университет Ковентри ввел стипендии в размере £10 тыс. ($13,5 тыс.) на трехлетнее обучение на медицинских специальностях для 10 студентов-мужчин.

Как считает студент Университета Роберта Гордона в Абердине (Шотландия) Гарри Дентон (Harry Denton), который изучает уход на взрослыми, гендерный баланс в сферах социального обслуживания и здравоохранения необходим, так как многим пациентам-мужчинам было бы легче общаться с медбратьями.

К тому же приток мужчин в профессию позволил бы восполнить дефицит кадров в сфере медицинского и социального обслуживания. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), спрос на работников в сфере ухода за больными в стране уже превышает предложение. На сайте NHS сообщается о более 15 тыс. вакансий. По данным BBC, в августе ряд британских больниц ограничили прием пациентов из-за нехватки персонала. По оценкам специалистов, к 2025 году стране потребуется 1 млн работников социальной сферы.

Медбратья в России

Как рассказала "+1" заместитель директора по практическому обучению Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Акушерский колледж" Светлана Илатовская, в 2016 году колледж выпустил порядка 90 человек, из них четверо были мальчики. Трое отучились по специальности медбрат. Один впервые за 220 лет существования колледжа получил профессию акушера.

"Многие мужчины несмотря на то, что кажутся мужественными, эмоционально выдержать процедуру родов не способны. Она бывает длительная: и 8 часов, и 48 часов. Так не должно быть, но бывает. Я не сильно приветствую мужчин в этой профессии. Доктор-акушер-гинеколог - да. Но средний персонал - не стоит. Все-таки акушерка - профессия женская. Женские руки кажутся мягче. Повивальные бабки всегда были женщинами. Они знали природу, психологию женскую. Что касается медбратьев, конечно, хотелось бы, чтобы было больше молодых людей. Катать каталки, устанавливать капельницы, оказывать неотложную помощь мужчине порой легче, чем женщине. Кадров не хватает".

По словам Светланы Илатовской, статистика показывает, что даже те, кто получает среднее образование по специальности медбрат, либо оставляют профессию, либо поступают в вузы и становятся докторами. "Да, конечно, они изучают медицину с нуля, с низов, как рабочий проходит ступени от начальника цеха до директора завода. Это похвально. Но с экономической точки зрения затратно для государства. Люди на бюджете отучились, получили образование и не реализовали его".

Из трех выпускников двое уже поступили в высшие учебные заведения. "Третий остался. Мне в прошлом году пришла благодарность с практики. Писали, что хороший мальчик, внимательный. Он действительно такой. Уникальный случай. И я очень боюсь, как он продержится", - рассказала Светлана Илатовская.

Как объясняет эксперт, профессии медбрата, медсестры - тяжелая и малооплачиваемая. "Работа очень сложная: суточная, есть ночные дежурства. Спать нельзя. Даже на скорых сейчас, говорят, убрали кресла, диваны. Медсестры, как и врачи, работают с больными людьми. Обиженные, часто ипохондрики, в самом деле больные, они требуют утешения. Профессия требует отдачи моральной, эмоциональной. Она высасывает. И когда она не оплачивается достойно, не ценится, конечно, люди уходят", - сожалеет Светлана Илатовская.

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