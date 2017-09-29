Исследование: вымирание биологических видов угрожает пищевым ресурсам человечества

Растения и животные, которые находятся на грани вымирания и участвуют в пищевых цепочках человечества, не получают достаточного внимания и защиты. При этом под угрозой исчезновения сейчас находятся также животные и растения, которые могли бы использоваться в сельском хозяйстве. Решением проблемы может стать применение в пищу менее распространенных продовольственных культур и животных. К такому выводу пришла группа ученых из исследовательской организации по вопросам агрокультур и пищевого разнообразия Bioversity International. Об этом сообщает The Guardian.

На сегодняшний день основное внимание уделяется охране диких животных, которым грозит исчезновение, отмечают авторы. Однако, как подсчитали авторы исследования, порядка тысячи культивируемых в сельском хозяйстве, но не очень распространенных видов растений и животных также находятся под угрозой исчезновения.

Как говорится в работе Bioversity International, три четверти мирового продовольствия составляют 12 сельскохозяйственных культур и пять видов животных. Это делает мировые пищевые цепочки уязвимыми к вредителям и болезням. В условиях меняющегося климата это может создать дополнительные трудности для снабжения населения едой.

Генеральный директор Bioversity International Энн Тутвилер отметила, что необходимо уделять больше внимания защите животных, задействованных в питании человека. Кроме того, необходимо использовать возможности "агробиоразнообразия" планеты, добавила эксперт. Под этим термином понимаются компоненты биоразнообразия, используемые для производства продуктов питания и ведения сельского хозяйства.

Как отмечается в исследовании, существуют десятки тысяч диких сортов продовольственных культур и видов животных, которые культивированы, но малоизвестны. Их применение в пищу может помочь решить нехватку продуктов.

В качестве простых примеров приводятся бананы оранжевого сорта Asupina и гак - экзотический фрукт семейства тыквенных, который растет во Вьетнаме, Малайзии, Камбодже и некоторых других странах Юго-Восточной Азии. Оба фрукта обладают высоким содержанием бета-каротина, из которого организм человека вырабатывает витамин A. Следовательно, более широкое использование этих продуктов и их распространение по планете может помочь миллионам людей, страдающих дефицитом этого витамина, подчеркивают авторы работы.

В некоторых богатых странах в последние годы набирает популярность киноа. Так, востребованность киноа подтолкнула фермеров в Перу вывести устойчивый и питательный сорт этой зерновой культуры. В качестве еще одного примера исследователи приводят обнаружение в Эфиопии в 2017 году двух новых сортов твердой пшеницы, которая приживается в засушливых районах, а следовательно, может применяться в сельском хозяйстве.

Потребность в поиске новых решений относительно продуктов питания будет возрастать. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, к 2050 году население планеты достигнет 9,1 млрд человек. Чтобы прокормить такое количество людей, потребуется на 70% больше еды, чем человечество потребляет сейчас.

По подсчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мире насчитывается 250000-300000 съедобных видов растений. Однако люди используют в пищу лишь от 150 до 200 сортов растений. Три из них - рис, кукуруза и пшеница - составляют порядка 60% калорий и белков, которые человечество потребляет из растений. Эксперты ООН также отмечают, что ухудшается ситуация с сельскохозяйственными животными. Порядка 30% мирового поголовья животноводческого скота находится под угрозой исчезновения. Каждый месяц вымирает в среднем шесть пород.

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