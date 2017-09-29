В Иркутской области по программе компенсации углеродного следа высадят 12 тыс. деревьев

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Компания-производитель фармацевтической и косметической продукции SPLAT вместе с волонтерами экологического движения ЭКА и проектом по восстановлению лесов PosadiLes.ru начала высаживать 12 тыс. саженцев ели, сосны и лиственницы в Шелеховском районе Иркутской области. Об этом “+1” сообщили в пресс-службе SPLAT.
Планируется также высадить деревья в Астраханской и Волгоградской областях. На эти цели в 2017 г компания SPLAT выделила 800 тыс. рублей. Деревья будут высажены на площади пять га, что эквивалентно 16 тыс. саженцев. Растения помогут компенсировать более 2,5 тыс. т углекислого газа.
SPLAT сертифицирована как СО2-нейтральная компания. Впервые в рамках своей общемировой программы компания высаживает деревья в России. В других странах компания ведет деятельность по компенсации "углеродного следа" и высадке деревьев с 2009 года. За это время активисты высадили более 80 тыс. деревьев по всему миру.
"До 2017 года мы сотрудничали с зарубежными партнерами, которые выбирали локации посадки в основном в Европе, странах Африки и Латинской Америки, но мы активно искали возможность реализовать программу в России. Мы очень рады, что в этом году нашли партнеров, которые помогут нам сделать зеленее несколько регионов нашей страны, где это наиболее необходимо", — рассказала руководитель проекта "Этичное и экологичное производство" компании SPLAT Светлана Копытина.
Углеродная нейтральность или компенсация углеродного следа — это попытка нейтрализовать то количество углекислого газа, которое попадает в атмосферу в результате деятельности предприятия или потребления.
Подсчетом показателей углеродного следа в России занимается проект PosadiLes.ru. Каждый может рассчитать показатели для конкретного предприятия, воспользовавшись калькулятором на сайте сервиса. PosadiLes.ru не только показывает объем выброшенного в атмосферу углекислого газа, но и рассчитывает количество деревьев, которые нужно посадить, чтобы компенсировать выбросы. С помощью сервиса любой желающий может также посадить дерево, не выходя из дома. Стоимость посадки одного дерева - 150 руб, 20 деревьев - 1800 руб.
В России практика компенсации "углеродного следа" не распространена, рассказала "+1" исполнительный директор движения ЭКА Елена Горохова. Одной из первых российских компаний, заинтересовавшихся подобными практиками, как отметила эксперт, стала компания SPLAT. Среди российских компаний есть и другие, которые заботятся о восстановлении лесов. "Например, компания Faberlic вместе с Движением ЭКА за 5 лет высадила 10 млн деревьев, обеспечив себе тем самым на несколько лет вперед статус СО2-нейтральной компании. Но по разным причинам она не использует это в маркетинге и PR", — рассказала Горохова. Эксперт считает, что флагманом CO2-нейтральности является компания IKEA с концептуальным подходом перехода на альтернативные источники энергии и использования только FSC-сертифицированной древесины (сертификация Лесного попечительского совета — прим. “+1”) для своих изделий.
"Если компанию действительно заботит эта тема, она действует стратегически и системно, используя все способы снижения своих углеродных выбросов", — говорит Горохова. Другими важными принципами работы в масштабах всей промышленности, по ее словам, является отказ от использования ископаемого топлива и переход на альтернативные источники энергии, в том числе и перевод автомобильной промышленности на другие виды топлива. Другой важный аспект нейтрализации углеродного следа — это запрет сплошных рубок леса, переход на выборочные рубки и восстановление лесных зон, особенно в регионах обезлесения.