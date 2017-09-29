Куклы помогут ребенку с витилиго принять свои особенности

Художница Кэй Блэк (Kay Black), или Кэй Кастомз (Kay Customz), создает детские куклы, которые копируют детей с витилиго - нарушением пигментации, из-за которого на коже появляются обесцвеченные пятна. Заболевание не угрожает жизни, но может снизить самооценку человека. Куклы, похожие на ребенка, считает художница, могут помочь ему принять свои особенности. Об этом сообщает издание My Modern Met.

Куклы отличаются от обычных только светлыми пятнами на руках и лицах. Каждое творение индивидуально и создается на заказ. Кэй Блэк хочет, чтобы дети поняли, что то, что отличает от других, делает их особенным. "Мне нравится, что я делаю, - пишет она. - И горжусь каждым дизайном". Художница продает куклы онлайн и делится новыми творениями в социальной сети Instagram.

Жизнь с витилиго

Многим детям с витилиго сложно принять себя. Они часто становятся жертвами насмешек. Как рассказал каналу CNN 22-летний житель Бордентауна (штат Нью-Джерси), модель Кертис Макданиель (Curtis McDaniel), который обнаружил первые пятна на коже в 11 лет, в школе его называли зеброй, жирафом, Майклом Джексоном.

"Когда меня называли уродом, я верил", - рассказал Кертис. Он прятал пятна под мешковатой одеждой и макияжем. По собственному признанию, из счастливого ребенка юноша превратился в злого и депрессивного. "Я часто сидел в комнате и хотел покончить с собой. Самое тяжелое, когда ты видишь изменения в жизни, но не можешь их контролировать, - поделился Кертис. - Я видел, как появляется все больше пятен, но не мог это остановить".

В 16 лет юноша изменил отношение к себе. В 2015 году он выложил фотографию в Instagram, после чего фотографы засыпали его предложениями о фотосессиях. "Люди говорили, что я редко улыбаюсь на фотографиях. Поэтому я решил: "Сделаю-ка я селфи, где я улыбаюсь. Когда я шел с уроков и взглянул на телефон, мой Instagram сходил с ума. Я пришел домой и обнаружил, что супермодель опубликовала мою фотографию".

По словам Кертиса, раньше он не любил фотографироваться, а теперь зарабатывает этим на жизнь. Он также рассказывает о витилиго в школах и церквях, убеждая детей быть уверенными, стойкими. "Это часть меня. Я бы не стал тем, кто я есть, без витилиго".

Внешность, как и степень ухоженности, возраст и нестандартное телосложение не поводы для дискриминации, травли, унижений и преследований, считают представители сообщества Body Positive ("Бодипозитив"). Каждый человек достоин уважения в обществе.

"Большинство людей живут с кожей, которая далека от стандартов, потому что она настоящая. А стандарты - нет. Угревая сыпь, акне, поры, волосы, нарушения пигментации, сосуды, морщины - со всем этим мы учимся жить и принимать как часть естественных процессов, - считает администратор сообщества "Бодипозитив" Анна Сволочова. - Чем больше мы говорим и заявляем о себе, о своих особенностях, своем опыте, тем проще нам принять заболевание. Чем больше мы говорим о том, что, независимо от особенностей нашей внешности, мы имеем право на репрезентацию, полноценную и безопасную жизнь (без травли, преследований, угнетения, оскорбления и изоляции), на медицинскую помощь, на информацию, разнообразие, принятие и любовь, тем больше мы отвоевываем себе пространства в жизни".

По данным портала Yahoo Health, за физические отличия унижали 94% девочек-подростков и 64% мальчиков в США. Лишь один из семи американцев доволен своей внешностью. Специалисты компании провели онлайн-опросы среди 2 тыс. человек в возрасте от 13 до 64 лет и установили, что 70% мужчин либо удовлетворены своей внешностью, либо смирились с несовершенствами. Среди девочек-подростков не удовлетворены внешностью либо относятся к себе противоречиво (то любят, то ненавидят свою внешность) 66%. Мальчиков-подростков, удовлетворенных собой, в 3,5 раза больше, чем бодипозитивных девочек.

С возрастом женщины, которые относятся к себе противоречиво, принимают недостатки благодаря серьезным отношениям, детям, успехам на работе, отмечает психолог и специалист по принятию тела (body image expert) Сари Шеппхирд (Sari Shepphird). Мужчины, наоборот, больше критикуют себя. По словам Шеппхирд, они начинают оценивать свою внешность, когда достигают среднего возраста.

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