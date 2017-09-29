Китай может запретить автомобили на углеводородном топливе

Китай намерен запретить автомобили, работающие на бензине и дизельном топливе. Такое заявление сделал вице-министр промышленности и информационных технологий страны Синь Гобин. По словам чиновника, это будет основным стимулом для увеличения числа электромобилей и изменения автомобильного рынка страны, страдающей от загрязнения атмосферы. Об этом сообщает агентство France-Presse.

"Эти меры будут способствовать глубоким изменениям в окружающей среде и придадут импульс развитию автомобильной промышленности Китая", - сказал Синь Гобин.

Чиновник объявил, что инициатива властей будет реализована "в ближайшем будущем", но не назвал дату, когда запрет вступит в действие. Генеральный секретарь Ассоциации производителей легковых автомобилей Китая Цуй Дуншу (Cui Dongshu) считает, что это будет "долгий процесс".

"В ближайшее десятилетие или два будет сложно прекратить производство традиционных транспортных средств", - сказал он. По словам Дуншу, значительного прогресса в замене легковых автомобилей можно добиться уже в 2040 году или даже раньше, но в случае с грузовым транспортом все будет значительно сложнее.

Инициатива китайских властей служит хорошим знаком для автопроизводителей страны, которые уже могут конкурировать с иностранными автомобильными компаниями в производстве электромобилей, считает управляющий директор аналитической компании Gao Feng Билл Руссо. "Если Китай скажет "нет" двигателям внутреннего сгорания, остальной мир последует примеру, потому что производители не могут потерять рынок Китая. Он слишком велик", - добавил Руссо.

Такой шаг Китая будет иметь значение для глобального рынка, уверен директор Института энергоэффективных технологий в строительстве Владимир Сидорович. "Это было довольно предсказуемо, в этой связи интереснее аспект нефтяного рынка. На сегодня 65% всей добываемой нефти используется в транспортной отрасли. Пока трудно предсказать то, каким будет спад в процентном соотношении, но он будет ощутимым для производителей нефти", - отмечает эксперт.

Рост продаж электрокаров

По данным Международной организации производителей автомобилей, в прошлом году Китай произвел и продал более 28 млн автомобилей. По данным национальных отраслевых компаний, продажи новых электрокаров превысили 500 тыс. - это на 50% больше, чем в предыдущем году. Большинство из них были сделаны китайскими фирмами.

По мере того, как власти разрабатывают запрет, иностранные автопроизводители объявили о планах по увеличению производства электромобилей в Китае. Как отмечает AFP, среди четырех млн автомобилей, которые немецкий концерн Volkswagen продал в Китае за 2016 год, было всего несколько сотен электрокаров. Компания планирует увеличить это число до 400 тыс. к 2020 году и до 1,5 млн к 2025-му. Американский производитель Volvo представит свой первый полностью электрический автомобиль в Китае в 2019 г. Ford (США) заявил, что к 2025 году у 70% автомобилей марки, доступных в Китае, будут установлены электрические двигатели. Французский автопроизводитель Renault, который начал производство автомобилей в Китае в прошлом году, выпустит два новых электрокара в стране в 2018 и 2019 годах.

По данным агентства Автостат, всего в России 474 электрокара. В первой половине текущего года в РФ было зарегистрировано 39 новых электромобилей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Увеличению продаж поспособствовала марка Tesla, у нее 70% от общего объема новых электрокаров в России. Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что к 2020 году количество электрокаров в стране может достичь 200 тыс.

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