В Москве объявлены победители конкурса социальных предпринимателей

Новокузнецкий проект "Кинестетикс-Центр" победил в международном конкурсе молодых социальных предпринимателей Social Impact Award (SIA), организованном московским центром поддержки социально значимых проектов Impact Hub Moscow при поддержке Фонда Citi ("Ситибанк"). Стартап помогает детям и взрослым с инвалидностью и обучает родственников и специалистов ухаживать за больными. Об этом сообщается в пресс-релизе Impact Hub Moscow.

В номинации "Интернет для лучшего мира" (поддерживается телекоммуникационной компанией "Ростелеком") победила студия кино-видеопроизводства FREEFORM.EDIT (г. Москва), которая планирует обучать людей с инвалидностью монтажу и трудоустраивать в сферы видео- и кинопроизводства.

Приз номинации "Открытый мир" от фонда им. Генриха Белля (поддерживает развитие в России гендерного равенства, экологической сознательности и устойчивого развития) получил центр творчества для детей и подростков с церебральным параличом и аутизмом "ЛюбоДело" в Каменск-Уральском. Команда проекта планирует создать пространство, где дети смогут научиться работать с глиной, кожей, воском, деревом, металлом.

Авторы проектов получили гранты в 120 тыс. руб. и билеты на международную встречу победителей SIA в Сербию.

"Молодежное предпринимательство способствует устойчивой занятости не только самих предпринимателей, но и тех, кого они трудоустраивают, – отметила менеджер по корпоративной социальной ответственности АО КБ "Ситибанк" и член жюри конкурса SIA Татьяна Авраменко. – Это сокращает разрыв между ожиданиями молодых людей от карьеры и их действительным положением на рынке труда, поэтому мы считаем это направление приоритетным для наших социальных инвестиций. В начале 2017 г Фонд Citi объявил о добровольном обязательстве направить $100 млн на программы поддержки молодежи. Участие Citi в конкурсе Social Impact Awards как раз однa из молодежных программ, которые поддерживает Фонд Citi в России".

Победителей выбрали из 20 финалистов первого этапа конкурса, которые получили возможность пройти трехмесячную инкубационную программу 90 Day Challenge и в тестовом режиме запустить социально значимые проекты. Всего заявки на конкурс подали 193 человека.

Международную программу SIA организуют в России в 2017 году при финансовой поддержке Фонда Citi, Center for Entrepreneurship Inc., Фонда имени Генриха Бёлля в России, ПАО "Ростелеком", IKEA Centres Russia, Coface Россия, ЦСИО "Соль", ОК РУСАЛ, Фонда "Наше будущее" и организационной поддержке дизайн-бюро "Верстак.

Помимо конкурса социально значимых проектов, программа включает образовательный онлайн-курс с очными встречами. В 2017 году занятия посетили 750 человек. Всего за три года обучение прошли 4,2 тыс. россиян. Из 44 участников инкубационной программы 23 запустили социальные компании с более 100 рабочих мест. В 2017 г участие в программе приняли 750 россиян.

Среди созданных в 2014-2016 гг предприятий: благотворительный магазин Charity Shop, производство крем-меда Cocco Bello, где работают жители деревни Малый Турыш, производство протезов для детей и взрослых от "Моторики", центры для детей с ДЦП, аутизмом и задержкой развития "Детские садики Надежды Самойловой", интернет-магазин товаров от социальных предпринимателей BuySocial, независимое пространство для исследователей, экологов и творческих людей Дом Культуры "Делай Сам/а", интеграционный детский сад "Сава", сервис помощи бездомным животным Teddy Food.