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В Париже на один день запретили автомобили

Социальная ответственность
2 октября, 17:40 UTC+3

Власти французской столицы показали, каким чистым, тихим и безопасным может быть город без машин

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© mguzmas/pixabay

Французская столица объявила 1 октября днем без машин. С 11 утра до 18 вечера по местному времени парижан обязали передвигаться по городу на роликах, велосипедах и другом экологически чистом транспорте либо пешком. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Как отмечается на официальном туристическом портале Парижа Paris Convention and Visitors Bureau, зона для велосипедистов и пешеходов покрыла 105 кв. км - практически весь Париж. Ограничение не коснулось окружной дороги Парижа - бульвара Переферик.

Передвигаться на автомобилях также разрешили инвалидам, жителям, оказавшимся в экстренной ситуации, а также тем, кому необходимо навестить пожилого человека или инвалида. Ограничение не коснулось такси, автобусов, машин экстренной помощи и социальных служб. Они должны были соблюдать скоростной режим в 30 км/ч. За соблюдением правил следили полицейские и сотрудники городской администрации. Нарушителям выписывали штрафы в размере €90-135.

Акция проводится в третий раз. Инициативу поддерживает мэр Парижа Анн Идальго (Anne Hidalgo), избранная в 2014 году. Политик обещает снизить загрязнение воздуха и уменьшить пробки в столице. Ее администрация строит новые маршруты для общественного транспорта и велосипедные дорожки.

"Цель инициативы в том, чтобы просто наслаждаться городом, - рассказал чиновник, ответственный за городской транспорт, Кристоф Найдовский (Christophe Najdovski). - Это дружелюбный, веселый и просветительский день".

"Это хорошо для воздуха. Прекрасно гулять по тихому городу и не бояться, что тебя собьет машина, - рассказал изданию Сhicago Tribune Максим Дэнис (Maxime Denis), который прогуливался вокруг площади Республики в центре Парижа. - Стоило бы убрать все машины. Некоторые все же ездят по городу, так что мы ходим аккуратно".

"Я езжу только на общественном транспорте. У меня есть машина, похороненная на шестиэтажной подземной стоянке. Немного глупо, что я ее до сих пор не продал", - рассказал другой парижанин Франсуа Бойят (Francois Boillat).

День без машин доставил много трудностей организаторам проходящей во французской столице с 26 сентября по 3 октября Парижской недели моды, которым необходимы грузовики-перевозчики. Парижская федерация моды, которая поддержала экологическую инициативу, работала с полицией и местными властями несколько месяцев, чтобы обеспечить бесперебойную работу шоу. Представители модных домов многократно предупреждали своих гостей по электронной почте, чтобы они добирались до мероприятий на альтернативных видах транспорта.

Согласно пресс-релизу команды акции "День без машин", ежегодно 2,5 тыс. человек погибают из-за загрязненности парижского воздуха. Это в 60 раз больше, чем гибнет в результате дорожно-транспортных происшествий. Автомобильное движение - источник трети парниковых газов. По данным издания Le Monde, в 2016 году за день акции уровень диоксида азота в воздухе снизился на 20-35%.

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