Эксперт: развивающиеся страны смогут процветать без увеличения выбросов СО2

Развивающиеся страны могут отказаться от активного финансирования технологий, связанных с ископаемым топливом, которые обычно ассоциируются с экономическим ростом. С таким заявлением выступила глава некоммерческой австралийской организации ClimateWorks Australia Мег Аргирайоу (Meg Argyriou) в колонке издания The Conversation.

Согласно подсчетам Института мировых ресурсов (ИМР), шесть позиций в десятке стран, которые выбрасывают наибольшее количество СО2, занимают развивающиеся страны, включая Китай. Все вместе развивающиеся государства ответственны за 60% мировых выбросов углекислого газа.

Аргирайоу отметила, что достижение климатических целей Парижского соглашения возможно, если развивающиеся страны выберут альтернативный путь к процветанию. "Эти государства могут избежать многих экологических, социальных и экономических издержек, которые являются отличительными чертами зависимости от ископаемого топлива", - пояснила эксперт.

Помощь в поисках новых технологических решений предлагает международное сотрудничество вроде The Deep Decarbonization Pathways Project (DDPP). Это глобальное объединение исследователей, которые ищут практические способы сокращения выбросов СО2 без ущерба для экономического роста стран.

По данным ИМР, с 2000 года 21 государство значительно сократило выбросы углекислых газов, одновременно продолжая экономическое развитие. В выборку были включены несколько стран Восточной Европы, которые пережили быстрый экономический рост за последние два десятилетия (Чехия, Венгрия, Румыния).

Ежегодное исследование PricewaterhouseCoopers "Индекс низкоуглеродной экономики - 2016" также показало, что ряд стран "Большой двадцатки" (G20) снизили выбросы углекислого газа в атмосферу, сохранив при этом рост реального ВВП (стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за год). В список попали в том числе развивающиеся государства - Китай, Индия, Южная Африка и Мексика.

"Чистый" экономический рост

Устойчивое развитие общества подразумевает экономический рост со снижением воздействия на окружающую среду и высоким социальным развитием. В 2015 году ООН разработала и приняла Цели устойчивого развития (совокупность общих задач, направленных на сбалансированное распределение благосостояния на планете с акцентом на защиту окружающей среды), которые страны планируют достичь к 2030 году.

Цели устойчивого развития ООН взаимосвязаны между собой. Анализ этих связей, как отмечает Аргирайоу, должен помочь в выработке решений климатических вопросов. Так, например, работа над достижением цели 7 (недорогая и чистая энергия) автоматически включает в себя цель 13 (борьба с изменением климата) и подразумевает развитие низкоуглеродных технологий. Такой подход ведет к достижению цели 3 (хорошее здоровье и благополучие) через улучшение качества воздуха и воды. Укрепление здоровья населения и продолжительности жизни ведет к цели 8 (достойная работа и экономический рост).

Как пояснила Аргирайоу, "декарбонизация" не стоит в приоритете у развивающихся стран, так как их повестка завязана на решении других ключевых вопросов - стимуляции экономического роста и борьбе с бедностью. Таким государствам часто не хватает ресурсов, в них существуют пробелы в технической и финансовой экспертизе и плохое управление.

"В интересах всего мира помочь развивающимся странам в решении этих проблем. Создание долгосрочных стратегий по снижению выбросов СО2 с учетом особенностей каждой страны играет важную роль для поддержания экономического роста при одновременном сокращении парниковых газов. Решение этих вопросов должно стать ключевым фактором в раскрытии финансовых потоков, необходимых для перехода к справедливому, равному и экологически ответственному будущему", - заявила Аргирайоу.

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