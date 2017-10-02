Тропические леса перестали справляться с поглощением СО2

Из-за обезлесения и деградации лесов тропики выделяют больше углекислого газа, чем поглощают. К такому выводу пришли ученые исследовательского центра в Вудс-Холе, который занимается вопросами охраны окружающей среды и специализируется на проблемах состояния лесов и изменении климата. Исследование было опубликовано в журнале Science. Об этом сообщает AFP.

Исследование показало, что тропические районы являются источником выбросов около 425 тераграммов (42,5 млрд кг) СО 2 ежегодно. Это больше, чем выбросы парниковых газов от всех легковых автомобилей и грузовиков США.

"Результаты показывают, что это тревожный сигнал для лесов", - говорит ведущий автор работы, научный сотрудник исследовательского центра в Вудс-Холе Алессандро Баччини. "Если мы хотим предотвратить повышение глобальной температуры до опасного уровня, необходимо резко сократить выбросы СО 2 и значительно увеличить способность лесов поглощать парниковые газы", - пояснил эксперт.

Исследование было основано на 12-летнем анализе спутниковых снимков, сделанных в период с 2003 по 2014 год с применением методов лазерного дистанционного зондирования и полевых измерений. Такой подход позволил ученым сосредоточиться на различных аспектах утраты леса, включая анализ деградации лесных массивов и точечную вырубку небольших лесных участков.

В работе говорится, что основной объем выбросов парниковых газов из лесов, до 70% которых приходится на тропические леса Америки, Азии и Африки, связаны с деградацией леса, то есть с утратой жизнеспособности и гибелью деревьев под влиянием антропогенного и природных факторов.

"Обезлесение, деградация и повреждение лесных массивов привели к тому, что тропики теперь выделяют больше СО 2 , чем поглощают, что меняет их роль основных поглотителей и хранителей углерода".

Наибольшие потери тропического леса (примерно 60%) ученые отметили в Латинской Америке, где также расположены ценные дождевые леса Амазонии. Около 24% утраченных лесов приходится на Африку. Меньше всего потерь наблюдается в Азии - около 16% всех тропических массивов.

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