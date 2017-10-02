Тропические леса перестали справляться с поглощением СО2

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Из-за обезлесения и деградации лесов тропики выделяют больше углекислого газа, чем поглощают. К такому выводу пришли ученые исследовательского центра в Вудс-Холе, который занимается вопросами охраны окружающей среды и специализируется на проблемах состояния лесов и изменении климата. Исследование было опубликовано в журнале Science. Об этом сообщает AFP.
Исследование показало, что тропические районы являются источником выбросов около 425 тераграммов (42,5 млрд кг) СО2 ежегодно. Это больше, чем выбросы парниковых газов от всех легковых автомобилей и грузовиков США.
"Результаты показывают, что это тревожный сигнал для лесов", - говорит ведущий автор работы, научный сотрудник исследовательского центра в Вудс-Холе Алессандро Баччини. "Если мы хотим предотвратить повышение глобальной температуры до опасного уровня, необходимо резко сократить выбросы СО2 и значительно увеличить способность лесов поглощать парниковые газы", - пояснил эксперт.
Исследование было основано на 12-летнем анализе спутниковых снимков, сделанных в период с 2003 по 2014 год с применением методов лазерного дистанционного зондирования и полевых измерений. Такой подход позволил ученым сосредоточиться на различных аспектах утраты леса, включая анализ деградации лесных массивов и точечную вырубку небольших лесных участков.
В работе говорится, что основной объем выбросов парниковых газов из лесов, до 70% которых приходится на тропические леса Америки, Азии и Африки, связаны с деградацией леса, то есть с утратой жизнеспособности и гибелью деревьев под влиянием антропогенного и природных факторов.
"Обезлесение, деградация и повреждение лесных массивов привели к тому, что тропики теперь выделяют больше СО2, чем поглощают, что меняет их роль основных поглотителей и хранителей углерода".
Наибольшие потери тропического леса (примерно 60%) ученые отметили в Латинской Америке, где также расположены ценные дождевые леса Амазонии. Около 24% утраченных лесов приходится на Африку. Меньше всего потерь наблюдается в Азии - около 16% всех тропических массивов.