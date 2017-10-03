Мэр Лондона предложил запретить дровяное отопление

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Мэр Лондона Садик Хан обратился к министру по вопросам охраны окружающей среды с просьбой о предоставлении дополнительных полномочий для противодействия сжиганию твердого топлива и загрязнению от строительства. Глава британской столицы предлагает запретить дровяные печи для борьбы с загрязнением воздуха. Аргументы мэра приводит газета The Guardian.
Десятилетиями печи и камины, которыми отапливались лондонские здания, были виновниками знаменитого смога. В декабре 1952 года Великий лондонский смог, окутавший британскую столицу, унес жизни 12 тыс. человек. В настоящее время 16% домохозяйств на юго-востоке Великобритании топят печи дровами. По данным исследования Королевского колледжа Лондона (King’s College), на них приходится от четверти до трети выбросов взвешенных частиц в лондонский воздух. Но в январе "вклад" домашних печей в загрязнение атмосферы достигал в некоторых районах почти 50%.
"Печи производят половину смертельно опасных выбросов в Лондоне, поэтому нам нужен жесткий план действий, аналогичных тем, которые я предпринимаю, чтобы снизить транспортное загрязнение, - заявил лондонский мэр. - Более 400 школ расположены в районах, где уровень загрязнения выше допустимого. Печное отопление грозит тяжелыми последствиями для здоровья наиболее уязвимых групп населения. Мы не можем больше ждать, и я призываю правительство предоставить столице необходимые полномочия для эффективной борьбы с вредными выбросами из разных источников".
Садик Хан также просит министерство охраны окружающей среды внести поправки в Закон о чистом воздухе, чтобы обеспечить создание зон с нулевым уровнем выбросов, где с 2025 года будет запрещено сжигание твердого топлива.
"Мы полны решимости улучшить качество воздуха и внедрили план стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов (€3,4 млрд), чтобы уменьшить выбросы на дорогах. В следующем году мы опубликуем всеобъемлющую Стратегию чистоты воздуха, в которой будут рассмотрены все источники загрязнения воздуха. Мы также повышаем информированность потребителей о влиянии сжигания древесины на здоровье и работаем с промышленным сектором, чтобы помочь уменьшить вредные выбросы", - рассказал The Guardian представитель министерства охраны окружающей среды.
Предложение мэра поступило после того, как 27 сентября загрязненность воздуха достигла максимального уровня в седьмой раз за минувшие 13 месяцев. Согласно исследованию Королевского медицинского колледжа, загрязнение воздуха вызывает около 40 тыс. смертей в год в Великобритании и является одной из причин рака, астмы, инсульта, сердечных заболеваний, диабета, ожирения и деменции. По данным ВОЗ, более 80% горожан во всем мире живут в районах с уровнем загрязнения выше предельно допустимого.