"Ночлежка" раньше обычного открыла пункт обогрева для бездомных

Благотворительная организация "Ночлежка" открыла первую в этом осеннем сезоне палатку для обогрева. Палатка рассчитана на 50 человек, в ней любой нуждающийся может провести ночь в тепле и безопасности, а также получить горячее питание. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Благодаря активности неравнодушных петербуржцев мы впервые смогли открыть пункт обогрева так рано - 1 октября. К сожалению, запуск наших палаток для бездомных людей всегда сопряжен с большим количеством согласований с госорганами, которые растягиваются на долгие месяцы", - говорит координатор гуманитарных проектов благотворительной организации "Ночлежка" Андрей Чапаев.

Он отмечает, что при этом потребность в доступных и безопасных спальных местах для бездомных в городе высокая. "Как минимум в каждом районе города должен быть пункт обогрева, где зимой без документов и справок может переночевать любой нуждающийся человек", - добавляет Чапаев.

Расходы на размещение палатки на Васильевском острове были покрыты за счет средств городского бюджета в рамках проекта "Твой бюджет - 2016". Это проект, в ходе которого комиссии, состоящие из инициативных горожан, самостоятельно решают, на какие цели потратить часть денег из бюджета Санкт-Петербурга. Проект пункта обогрева для бездомных людей в Василеостровском районе предложил журналист Даниил Александров.

Помимо обогрева и питания, палатки "Ночлежки" предоставляют медицинскую помощь (дважды в неделю палатку посещает фельдшер), консультации и помощь социального работника. Постояльцы пунктов получают информацию о социальных программах "Ночлежки", а также консультации о том, как восстановить документы, найти работу или получить медицинскую помощь.

В начале ноября "Ночлежка" откроет еще два пункта обогрева для бездомных - в северной и южной частях города. В 2016-2017 годах "Ночлежка" ставила две палатки для бездомных, которые работали с 1 ноября по 21 апреля. По данным организации, за это время в обоих пунктах обогрева переночевал 721 человек. В общей сложности они переночевали в палатках "Ночлежки" 8536 раз.

Средняя температура зимой в Санкт-Петербурге составляет минус девять градусов. По официальным данным, в 2015 году на улицах города от переохлаждения умерло 1122 человека.

По подсчетам "Ночлежки", на улицах Санкт-Петербурга сегодня проживает около 60 тыс. бездомных людей. Официальной открытой статистики по бездомным в России нет. В парламенте численность граждан без определенного места жительства по стране оценивают в 3-5 млн человек. Основная причина, по которой люди оказываются на улице, - семейные конфликты из-за жилья (36%). На втором месте стоит трудовая миграция в пределах страны - 22%. На третьем - мошенничество с недвижимостью, жертвами которого часто становятся пожилые люди и выпускники детских домов.

Материал предоставлен проектом "+1".