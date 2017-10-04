Экологическая конференция в формате дебатов прошла в Москве

Конференция проекта "+1" "Управление изменениями. Экология" прошла в Москве 29 сентября. Вопросы, связанные с антропогенным воздействием на окружающую среду, несущие угрозы экономике и здоровью человека, обсуждались в формате экспертных баттлов.

Главная сцена площадки, на которой проходила конференция, Digital October, была стилизована под боксерский ринг. Каждым поединком руководил рефери-модератор. "Бойцы" должны были аргументированно донести свою позицию по той или иной проблеме до аудитории и жюри и доказать, что предложенное ими решение является оптимальным. Посетить мероприятие в качестве зрителя мог любой желающий, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

Темы баттлов

В первом баттле "Мусоросжигание VS переработка отходов" победила Анна Гаркуша, руководитель GR-направления движения "РазДельный Сбор". Ее оппонент Элмурод Расулмухамедов, первый заместитель председателя центрального совета Всероссийской организации охраны природы, выступал за сбалансированный подход к решению проблемы отходов и приводил аргументы в пользу мусоросжигания.

"Термическая обработка пластика - это выброс диоксинов. Переплавка алюминия с учетом остатков содержимого - вся таблица Менделеева. Никто при обсуждении раздельного сбора не говорит про это. Тема обращения с отходами превратилась в площадку для пиара и политических спекуляций, многие люди с этой темой попали в муниципальные депутаты", - заявил Элмурод Расулмухамедов.

"Когда людей ставят перед выбором - свалка или сжигание, их фактически лишают информации о том, что есть и другие пути решения мусорной проблемы, безопасные и экономически эффективные. Мусоросжигание к ним не относится, что подтверждает переход развитых стран к раздельному сбору и переработке отходов", - оппонировала Анна Гаркуша.

Во втором поединке "Экотовары: потребители VS бизнес" победу одержала Юлия Грачева, директор НП "Экологический союз". Ее претензии к бизнесу, который представляла вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever Ирина Бахтина сводились к использованию искусственных добавок в пищевой продукции, а также хлора в чистящем средстве Domestos.

В ответ Ирина Бахтина заявила, что Unilever не скрывает и не приукрашивает состава своей продукции.

"В том, что касается продукта, нужно говорить обо всем. Откуда доставляется, кто добывает, кто за это платит, рабским трудом он получен или нет. Unilever стремится к тому, чтобы знать происхождение каждого ингредиента и честно указывать его на упаковке", - сказала топ-менеджер.

В третьем баттле "Углеводородная модель VS низкоуглеродное развитие" сошлись Михаил Юлкин, глава рабочей группы по вопросам изменения климата и управления выбросами парниковых газов РСПП, и Сергей Кондратьев, заведующий сектором "Промышленность и инфраструктура" Института энергетики и финансов. Полемика между ними строилась вокруг того, насколько выгодна России низкоуглеродная экономика в условиях восходящего "зеленого" тренда и низких цен на нефть.

"За последнее время стоимость выработки солнечной электроэнергии упала с $120 за мегаватт-час до $80, а ветровой - до $60. Однако газовая энергетика с ценой в $48 за мегаватт-час по-прежнему дешевле. Является ли тогда альтернативная энергетика рыночной и вправе ли мы отказываться от традиционной генерации?", - обратился к оппоненту Сергей Кондратьев.

"Начнем с того, что нет такого явления, как несубсидируемая энергетика, - ответил ему Юлкин. - Если мы возьмем отчет Международного валютного фонда, то увидим, что субсидии в традиционную энергетику составляют $5 трлн в год, включая смертность и невосполнимый вред здоровью. У традиционной энергетики, помимо плюсов, есть и существенные минусы, говоря экономическим языком - экстерналии. То, что не планировалось, но производится, и за что, как правило, энергетики не платят, поэтому делают вид, что у них совершенно рентабельное производство. Между прочим, по оценке Стэнфордского университета, одна тонна парниковых газов стоит $200. Если добавить это к официальным затратам на традиционную энергетику, будет ли она по-прежнему рентабельна?"

"Уход от нефти, угля и газа - не одномоментный процесс, но его не остановить. Говорят, что ликвидация угля и нефтянки оставит людей без работы, но Китай, закрыв сто тысяч рабочих мест в угольной промышленности, одновременно открывает столько же в ВИЭ. Для них это не проблема, а управленческая задача. Главный риск, с которым у нас боится столкнуться бизнес - это неумелые действия правительства", - парировал Михаил Юлкин, который одержал победу в поединке.

Благотворительный бой

Завершал программу конференции благотворительный бой на площадке фитнес-клуба Dr. Loder с участием профессиональных спортсменов, среди которых профессиональный боец ММА Владимир Дайнеко и мастер спорта по рукопашному бою Степан Горшечников. Соорганизатором события выступил боксерский клуб "Угреша". Вырученные от продажи билетов средства были направлены на развитие двух спортивных проектов: "Активное скалолазание" фонда "Метелица", организованного для адаптации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, а также на проект Сергея и Натальи Белоголовцевых "Лыжи мечты", который дает возможность детям с особенностями здоровья заниматься терапевтическим спортом для физической, психологической и социальной реабилитации.

Соорганизаторами конференции выступили Русско-немецкое бюро экологической информации, Комиссия Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды, VYGON Consulting, Фонд развития и поддержки экологических проектов "Русский углерод", проект "Зеленый драйвер". Участниками баттлов и членами жюри стали представители международных и российских компаний, включая Unilever, Deloitte, Philips, Балтика, общественных организаций, среди них WWF, РусПЭК, ЭкоЛаб, движении ЭКА и "РазДельный Сбор", а также госструктур (рабочая группа "Экология и природопользование" Экспертного совета при Правительстве РФ, Отдел по вопросам экологии и использования природных ресурсов Министерства экономического развития РФ, Совет по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации).

Материал предоставлен проектом "+1".