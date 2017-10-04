В России пройдет конкурс школьных интернет-проектов

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Компания "Ростелеком" объявила о старте нового этапа конкурса школьных интернет-проектов "Классный интернет". Соревнование проводится в России начиная с 2012 года. Ежегодно "Ростелеком" предлагает новую тему для конкурсных проектов, в 2017 году состязание посвящено теме "Интернет-технологии в образовании". Участники должны представить сайты и приложения, упрощающие процесс обучения. Об этом говорится в пресс-релизе "Ростелекома".
Задача конкурса сформировать у школьников умения решать практические задачи, используя современные информационно-коммуникационные технологии, ИКТ-инструменты и открытые источники информации, - сообщает компания.
Принять участие в конкурсе может любой школьник страны. Надо лишь зарегистрироваться на сайте конкурса и до 22 декабря отправить организаторам действующую ссылку на свой уже реализованный интернет-проект. Это может быть не только обучающий сайт или тематический раздел ресурса, но и сообщество в социальных сетях или мобильное приложение. Главное, чтобы проект был задуман и выполнен собственными силами учащихся и преподавателей.
"Уже выросло поколение людей, которые используют интернет на новом уровне – как пространство обитания. Современный ребенок родился в то время, когда интернет уже был. Он воспринимает его как данность, использует ежедневно его возможности в личных целях и для него хранить, искать информацию, общаться, слушать музыку, читать, играть, писать письма и многое другое с помощью сети интернет и его сервисов – данность. Таким образом, внедрение интернет-инструментария в школьный образовательный процесс – актуальная проблема", - считает заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком" Юлиана Соколенко.
С этой точкой зрения согласны и другие члены жюри. "Классный интернет" – важный элемент в инфраструктуре инновационного образования в России. Конкурс – это механизм поощрения наиболее перспективных проектов внедрения новых технологий в образовании," - считает руководитель проекта "Теплица социальных технологий" Алексей Сидоренко.
Конкурсные проекты принимаются по четырем номинациям: обучающие сайты, развивающие приложения и игры, интернет-ресурсы, сопровождающие исследования и проектную деятельность школьников, и сайты с обучающими роликами в технике скрайбинга (визуализация, отрисовка, позволяющие передавать сложные смыслы простыми образами). Победители получат ценные призы от ПАО "Ростелеком" и дополнительные награды от партнера конкурса - компании ESET.
Материал предоставлен проектом "+1".