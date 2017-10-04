"Умная" татуировка позволит следить за состоянием здоровья

Исследователи Гарвардского университета и Массачусетского технологического института разработали биологически чувствительные чернила, которые способны сигнализировать о риске обезвоживания или повышении уровня сахара в организме. Чернила получили название The Dermal Abyss. Об этом сообщает издание Harvard gazette.

Исследователи включили в состав чернил материал, который реагирует на изменение состава межклеточной жидкости в организме. Так, татуировка меняет цвет с зеленого на коричневый, если в крови происходит резкое повышение уровня глюкозы. Другой разработанный тип зеленых чернил при подсвечивании синей лампочкой становится интенсивнее и ярче, когда в крови повышен уровень натрия, что является одним из признаков обезвоживания.

Возможно как перманентное нанесение чернил, так и их использование в течение нескольких месяцев. Кроме того, авторы разработки отмечают, что такие татуировки можно сделать незаметными или видимыми только при ярком свете. Пока "умная" татуировка была протестирована лишь на свиной коже.

Как сообщили авторы разработки, целью проекта является создание нового способа отслеживания здоровья, которое позволит отказаться от дополнительных устройств для диагностики некоторых показателей. Особенно полезной разработка может быть для мониторинга хронических заболеваний. Для этого будет достаточно нанести "умную" татуировку на тело.

Материал предоставлен проектом "+1".