Конференция по экологическому образованию пройдет в Москве

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Пятая Всероссийская конференция по экологическому образованию состоится 20-21 ноября в Москве в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБЛ). В рамках Конференции состоится одно пленарное заседание "Экологическое образование сегодня. Взгляд в будущее" и будут работать пять тематических секций. Об этом +1 сообщили в РГБЛ.
В первый день конференции, 20 ноября, будут работать две секции из пяти. Первая — "Преемственность общекультурного экологического компонента для устойчивого развития в общем и профессиональном образовании". На ней обсудят особенности экологического образования в вузах, перспективы модернизации высшего профессионального экологического образования и квалификацию педагогических кадров в области экологического образования. Вторая секция — "Изменение законодательства в области охраны окружающей среды, адаптация деятельности предприятий в соответствии с новыми требованиями" будет посвящена нормированию в области охраны окружающей среды, в частности в вопросах негативного воздействия промышленных предприятий и судебно-экспертных исследований.
Во второй день работу продолжат три другие секции. "Экологическое образование в системе дошкольного и общего образования", где обсудят подходы к формированию и развитию экологического мышления и сознания современных школьников и студентов. На секции "Взаимодействие организаций высшего и среднего специального образования с промышленными предприятиями в решении кадровых проблем" обсудят внедрение стандартов союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" как инструмент подготовки кадров. Последняя секция — "Взаимодействие государственных, общественных и молодежных организаций в экологическом просвещении населения России" будет посвящена потенциалу особо охраняемых природных территорий.
Заявки на участие принимаются до 20 октября. Все участники мероприятия получают сертификат, подтверждающий участие в конференции, а по итогам мероприятия будет издан сборник докладов.
Мероприятие проводится совместно с Фондом имени В.И. Вернадского в рамках Международного марафона по экологическому образованию в интересах устойчивого развития России. Одним из организаторов марафона является Научный совет по проблемам экологического образования Российской академии образования. В ходе экомарафона будет организовано 30 научно-практических мероприятий, посвященных формированию экокультуры. Мероприятия будут проходить в странах ближнего и дальнего зарубежья.
2017 год в России был объявлен Годом экологии. Его целью власти объявили внедрение новой системы управления отходами, внедрение наилучших доступных технологий, защиту Байкальской природной территории, сохранение водных и лесных ресурсов, развитие заповедной системы и сохранение биоразнообразия. Объявлено о реализации 234-х крупных проектов в области экологии и проведении 600 мероприятий по всей России.
Материал предоставлен проектом "+1".